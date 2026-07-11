Европейский волейбол отказался возвращать россиян в свои ряды
Европейская конфедерация волейбола (CEV) пока не готова возвращать российские команды к турнирам под своей эгидой. Об этом организация заявила после того, как Международная федерация волейбола (FIVB), объявила о снятии санкций против РФ после обновленных рекомендаций МОК.
В конфедерации заявили, что приняли во внимание решение FIVB, вынесенное после изменения рекомендаций Международного олимпийского комитета, однако прежде хотят оценить все последствия для европейского волейбола. В CEV подчеркнули, что не намерены действовать под давлением и не хотят принимать решения, противоречащие ценностям организации.
Таким образом, несмотря на решение FIVB, российские клубы и сборные могут остаться вне турниров под эгидой CEV как минимум еще на один сезон. Квоты на еврокубковый сезон 2026/27 уже распределены, а жеребьевка запланирована на 15 июля, поэтому любые изменения после этого представляются маловероятными.
Под вопросом для россиян остается и чемпионат Европы по пляжному волейболу, который в августе примет Польша. Если до начала турнира CEV не изменит свою позицию, представители РФ не смогут выступить и на этих соревнованиях.
Ранее МОК отменил санкции против России и разрешил спортсменам вернуться на международные турниры. После этого Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить национальные сборные России к международным турнирам и восстановить их в мировом рейтинге.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, ФИФА и УЕФА тоже пока не планируют возвращать Россию в международный футбол после скандального решения МОК.