Испания не без труда одолела Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Последний раз команды встречались в 2016 году в товарищеском матче, в котором Испания победила со счетом 2:0. За 30 лет до этого Бельгия и Испания играли в четвертьфинале чемпионата мира, и тогда бельгийцы выиграли в серии послематчевых пенальти. Это была последняя победа Бельгии над Испанией.