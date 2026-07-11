Испания не без труда одолела Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Испании по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с командой Франции. Испанцы со счетом 2:1 (1:1) обыграли сборную Бельгии.
У победителей голы забили Фабиан Руис и Микель Мерино, у бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе.
На 30-й минуте Руис повторным ударом из штрафной вывел Испанию вперед. После его удара мяч попал в ногу Тимоти Кастаня и оказался в центре ворот - 1:0.
На 41-й минуте де Кетеларе восстановил равновесие. После навеса Кастаня с правого фланга он головой с линии вратарской отправил мяч в левый угол ворот - 1:1.
Де Кетеларе прервал серию голкипера сборной Испании Унаи Симона, который не пропускал на протяжении 650 минут. В последний раз ему забивали на чемпионате мира 2022 года в матче группового этапа против Японии, завершившемся поражением Испании со счетом 1:2.
На 63-й минуте вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил опасный удар Микеля Оярсабаля.
На 71-й минуте получившего травму Куртуа заменил Сенне Ламменс.
На 88-й минуте после дальнего удара Пау Кубарси Ламменс отбил мяч перед собой, и Мерино добил его в левый верхний угол ворот - 2:1 в пользу Испании.
На групповом этапе Испания сыграла вничью 0:0 с Кабо-Верде, затем победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В первом матче плей-офф испанцы разгромили Австрию - 3:0, а в 1/8 финала со счетом 1:0 обыграли Португалию, забив единственный гол в компенсированное время.
До пятничного матча Бельгия также не потерпела ни одного поражения. На групповом этапе бельгийцы сыграли вничью с Египтом (1:1), затем с Ираном (0:0), после чего разгромили Новую Зеландию (5:1). В первом раунде плей-офф они в дополнительное время победили Сенегал (3:2), а в 1/8 финала со счетом 4:1 обыграли США.
Последний раз команды встречались в 2016 году в товарищеском матче, в котором Испания победила со счетом 2:0. За 30 лет до этого Бельгия и Испания играли в четвертьфинале чемпионата мира, и тогда бельгийцы выиграли в серии послематчевых пенальти. Это была последняя победа Бельгии над Испанией.
На трех предыдущих чемпионатах мира Испания не могла выйти в четвертьфинал. В последний раз она пробилась в четверку сильнейших в 2010 году, когда стала чемпионом мира.
Бельгия после завоевания бронзовых медалей чемпионата мира 2018 года на следующем мировом первенстве не смогла выйти из группы.
В полуфинале Испания сыграет со сборной Франции, которая в четвертьфинале со счетом 2:0 победила Марокко.
Еще две путевки в полуфинал разыграют Норвегия и Англия, а также Аргентина и Швейцария. Победители этих матчей встретятся между собой в полуфинале.