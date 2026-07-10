Франция обыграла Марокко и третий раз подряд сыграет в полуфинале ЧМ по футболу

Голы в составе сборной Франции забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Для Мбаппе этот мяч стал 20-м на финальных турнирах чемпионатов мира — теперь он всего на один гол отстает от рекордсмена, аргентинца Лионеля Месси. При этом Мбаппе не смог доиграть матч до конца — на 77-й минуте он был заменен из-за травмы.