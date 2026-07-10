Франция обыграла Марокко и третий раз подряд сыграет в полуфинале ЧМ по футболу
Сборная Франции по футболу обеспечила себе место в полуфинале чемпионата мира. В четвертьфинальном матче, который прошел в Фоксборо, французы со счетом 2:0 (0:0) обыграли сборную Марокко.
Голы в составе сборной Франции забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Для Мбаппе этот мяч стал 20-м на финальных турнирах чемпионатов мира — теперь он всего на один гол отстает от рекордсмена, аргентинца Лионеля Месси. При этом Мбаппе не смог доиграть матч до конца — на 77-й минуте он был заменен из-за травмы.
В полуфинале Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия. Вторую полуфинальную пару определят встречи Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.
Французы могли выйти вперед еще в первом тайме. После того как Нуссаир Мазрауи нарушил правила против Килиана Мбаппе, в ворота Марокко был назначен пенальти. На 28-й минуте Мбаппе не сумел реализовать 11-метровый удар — слабо пробитый мяч уверенно поймал марокканский голкипер Яссин Буну.
Позже французы перехватили мяч, и опасный удар нанес Дезире Дуэ, однако Буну вновь выручил свою команду, а после его сейва мяч прошел рядом со штангой. Уже в компенсированное к первому тайму время Лукас Динь дальним ударом попал в перекладину.
На 60-й минуте после передачи Дуэ Мбаппе вошел в штрафную и закрутил мяч в ворота, открыв счет — 1:0. Шесть минут спустя после передачи Мбаппе Усман Дембеле точным ударом с дальней дистанции удвоил преимущество команды Дидье Дешама.