Алена Остапенко выиграла Уимблдонский турнир в смешанном парном разряде

Для Аревало это был уже второй финал турниров «Большого шлема» в смешанном разряде — ранее он также доходил до решающих матчей на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, а на двух других турнирах серии играл в полуфиналах, однако титул до сих пор не выигрывал. В его активе также две победы в мужском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.