Алена Остапенко выиграла Уимблдонский турнир в смешанном парном разряде
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с сальвадорцем Марсело Аревало в четверг в Лондоне одержала победу в финале соревнований смешанных пар на Уимблдонском турнире.
Латвийско-сальвадорский дуэт, посеянный под вторым номером, обыграл австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер со счетом 4:6, 7:5, 6:2.
Матч подачей начали Аревало и Остапенко, однако уже в третьем гейме не сумели удержать свою подачу и уступили очко — 1:2. Этот гейм стал единственным в первом сете, который выиграла принимающая сторона. Австралийцы реализовали второй из двух подряд сетболов и взяли партию — 6:4.
Второй сет также начался с подачи латвийско-сальвадорской пары, и вновь они проиграли третий гейм — 1:2. Однако в шестом гейме Остапенко и Аревало с первой из двух возможностей сделали обратный брейк и сравняли счет — 3:3.
В 12-м гейме Остапенко и Аревало реализовали второй из двух подряд сетболов и выиграли партию — 7:5.
В решающем сете вновь первыми подавали представители Латвии и Сальвадора. До четвертого гейма обе пары уверенно брали свои подачи, после чего Остапенко и Аревало реализовали первый из двух брейк-пойнтов и вышли вперед — 3:1.
В восьмом гейме на подаче Хантер победители использовали первый из двух матчболов. Победное очко Остапенко принесла мощным ударом справа по диагонали — 6:2.
До этого лучшим результатом Остапенко в соревнованиях смешанных пар на турнирах «Большого шлема» был финал Уимблдона 2019 года, куда она вышла вместе со шведом Робертом Линдстедтом.
Перед финалом смешанного разряда Аревало в четверг также вышел в финал мужского парного турнира вместе с хорватом Мате Павичем. Посеянный под шестым номером дуэт Сальвадора и Хорватии в полуфинале обыграл немцев Кевина Кравица и Тима Пютца (7-й номер посева) — 7:6 (10:8), 6:2.
В финале в субботу они встретятся с главными фаворитами турнира — финном Харри Хелиоваарой и британцем Генри Паттеном.
По пути к титулу Остапенко и Аревало победили россиянку Веру Звонареву и француза Альбано Оливье — 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (10:7), затем еще одну интернациональную пару — 42-летнюю хорватку Дарию Юрак-Шрайбер и 38-летнего аргентинца Андреса Мольтени — 6:2, 6:2, после чего обыграли 38-летнюю немку Лауру Зигемунд и 42-летнего француза Эдуара Роже-Васслена — 6:4, 7:6 (9:7). В полуфинале они победили третий сеяный дуэт — американца Кристиана Харрисона и одну из бывших партнерш Остапенко по паре, китаянку Чжан Шуай, — 6:3, 5:7, 6:4.
Их соперники за весь турнир проиграли лишь один сет. Во втором круге они обыграли первых сеяных — итальянцев Андреа Вавассори и 39-летнюю Сару Эррани — 6:3, 6:7 (2:7), 6:2, а в полуфинале победили хорвата Мате Павича и венгерку Фанни Штоллар — 7:6 (7:5), 6:3.
Для Аревало это был уже второй финал турниров «Большого шлема» в смешанном разряде — ранее он также доходил до решающих матчей на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, а на двух других турнирах серии играл в полуфиналах, однако титул до сих пор не выигрывал. В его активе также две победы в мужском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.
Для Полманса этот финал стал первым на турнирах «Большого шлема», тогда как Хантер в 2022 году вместе с соотечественником Джоном Пирсом выиграла смешанный разряд Открытого чемпионата США.
В одиночном разряде нынешнего Уимблдона Остапенко дошла до третьего круга, а в женском парном турнире — до второго.
Уимблдонский турнир является третьим в сезоне турниром серии «Большого шлема» и проводится на травяных кортах.