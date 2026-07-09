Эстония предложила лишить финансирования Международный олимпийский комитет
Эстония совместно с рядом стран-партнеров обратится к Европейской комиссии с предложением исключить из программы Erasmus+ и других мер поддержки ЕС те спортивные организации, которые допускают возвращение России и Беларуси к международным соревнованиям.
Как сообщает rus.err.ee, по инициативе Эстонии комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу будет направлено заявление с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК), а также ряд других спортивных организаций, например, Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания, из программ финансирования Европейского союза.
Также предлагается серьезно рассмотреть вопрос об ограничении участия подобных организаций в дискуссиях и мероприятиях, касающихся развития спортивной сферы в будущем.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что МОК снял ограничения с Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по нейтральному статусу атлетов. Однако решение о допуске, флаге и гимне будут принимать международные федерации, и их позиции кардинально разнятся.