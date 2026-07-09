Эстония предложила лишить финансирования Международный олимпийский комитет

Ранее Otkrito.lv писал о том, что МОК снял ограничения с Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по нейтральному статусу атлетов. Однако решение о допуске, флаге и гимне будут принимать международные федерации, и их позиции кардинально разнятся.