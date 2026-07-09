Российским волейболистам разрешили вернуться на международные соревнования
Международная федерация волейбола (FIVB) разрешила российским волейболистам вернуться к участию в соревнованиях под своей эгидой, сообщила организация.
Ссылаясь на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР), а также на призыв МОК к международным спортивным федерациям смягчить ограничения в отношении российских спортсменов, FIVB заявила, что это решение отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов заниматься спортом независимо от их гражданства.
В заявлении также отмечается, что сборным России будут восстановлены рейтинговые очки, которые у них были до решения совета FIVB об их заморозке.
Решение о возможности использования российского флага, гимна, национальных цветов или любых других символов будет принято FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) в установленный срок после консультаций с соответствующими международными спортивными организациями, чтобы обеспечить полноценное участие спортсменов в соревнованиях.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОК FIVB планирует разработать и внедрить программу допинг-контроля.
«FIVB по-прежнему глубоко обеспокоена продолжающейся войной в Украине и решительно осуждает любые проявления насилия. Мы продолжаем надеяться на скорейшее мирное урегулирование и сохраняем приверженность поддержке украинского волейбольного сообщества посредством программы поддержки волейбола FIVB», — говорится в заключительной части заявления организации.
Еще в декабре прошлого года FIVB сообщила, что юношеские сборные России и Беларуси смогут вернуться к участию в соревнованиях под национальной символикой.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия и Украина осудили смягчения санкций МОК в отношении России.