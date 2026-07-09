Латвия и Украина осудили смягчения санкций МОК в отношении России

Индриксоне подчеркнула, что для Латвии такой шаг неприемлем. По ее словам, пока Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, а Беларусь оказывает ей поддержку, нет никаких оснований ослаблять уже действующие ограничения против спортивных организаций стран-агрессоров.