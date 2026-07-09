Латвия и Украина осудили смягчения санкций МОК в отношении России
Латвия и Украина считают неприемлемым решение Международного олимпийского комитета смягчить ограничения в отношении России. В Риге подчеркивают: пока Россия продолжает войну против Украины, а Беларусь ее поддерживает, спортивные организации стран-агрессоров не должны возвращаться в международный спорт на прежних условиях.
Эту позицию министр образования и науки Латвии Илзе Индриксоне обсудила с министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным во время онлайн-разговора, который состоялся сегодня, 8 июля.
Главной темой беседы стала ситуация в международном спорте на фоне российской агрессии против Украины. Особое внимание министры уделили решению Международного олимпийского комитета от 7 июля предварительно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России.
Индриксоне подчеркнула, что для Латвии такой шаг неприемлем. По ее словам, пока Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, а Беларусь оказывает ей поддержку, нет никаких оснований ослаблять уже действующие ограничения против спортивных организаций стран-агрессоров.
Латвия, как отметила министр, последовательно отстаивает эту позицию на международном уровне - в Европейском союзе, форматах сотрудничества стран Балтии и Северной Европы, а также в ООН, UNESCO и других организациях.
Этот вопрос поднимался и в мае этого года на заседании Совета министров ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта. Тогда еврокомиссар, отвечающий за спорт, Гленн Микаллеф выразил поддержку обеспокоенности, которую высказывают страны со схожей позицией.
Украинский министр Матвей Бидный также заявил, что решение МОК для Украины неприемлемо. Украина уже публично призвала страны, где проходят международные спортивные соревнования, продолжать соблюдать запрет на государственные символы России и Беларуси. Кроме того, Киев призывает международные спортивные федерации не отменять действующие ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
Бидный поблагодарил Латвию за постоянную и жесткую поддержку Украины в борьбе против агрессора.
Илзе Индриксоне, в свою очередь, напомнила, что Латвия с начала полномасштабного вторжения России в Украину последовательно поддерживает Киев и выступает за международную изоляцию стран-агрессоров, в том числе в спортивной сфере.
В Латвии уже действуют законодательные ограничения, которые касаются участия латвийских команд в международных соревнованиях. Латвийские команды не могут участвовать в таких турнирах, если в них выступают команды России или Беларуси.