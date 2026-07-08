ФИФА и УЕФА высказались о возвращении РФ в международные соревнования по футболу
Несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), возвращение российских футбольных клубов и сборных на международную арену пока не рассматривается.
Ранее представитель ФИФА заявил телеканалу Sky News, что организация ознакомилась с решением МОК о восстановлении членства ОКР и отмене своих прежних рекомендаций относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
«ФИФА проанализирует это решение, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — отметили в организации.
Вместе с тем в МОК подчеркнули, что восстановление членства ОКР не означает автоматического возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Решения о допуске или недопуске по-прежнему будут принимать международные спортивные федерации и организаторы конкретных турниров.
Российские футбольные клубы и национальные сборные остаются отстраненными от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По информации The Telegraph, в настоящее время обе футбольные организации не рассматривают возможность изменения этой позиции.