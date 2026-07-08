ФИФА и УЕФА высказались о возвращении РФ в международные соревнования по футболу

Российские футбольные клубы и национальные сборные остаются отстраненными от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По информации The Telegraph, в настоящее время обе футбольные организации не рассматривают возможность изменения этой позиции.