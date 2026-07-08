ЧМ-2026 по футболу: Аргентина и Египет устроили драму, а Швейцария вышла в 1/4 финала впервые за 72 года
Футболисты сборной Аргентины в Атланте, уступая по ходу матча со счетом 0:2, за 23 минуты забили три мяча и вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Аргентина победила Египет со счетом 3:2 (0:1).
Интрига до последней секунды
У Аргентины отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес, у Египта — Ясер Ибрагим и Мостафа Зико.
На 15-й минуте Марван Аттия сделал передачу в штрафную, где Ясер Ибрагим ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в правый нижний угол ворот — 1:0 в пользу Египта.
На 19-й минуте Хайсам Хассан нарушил правила против Николаса Тальяфико в своей штрафной площади, и Лионель Месси получил шанс сравнять счет. Однако с 11-метровой отметки он не смог переиграть вратаря сборной Египта Мостафу Шобейра. Месси пробил в правый нижний угол, но голкипер в прыжке отбил мяч.
Этот пенальти стал для Месси восьмым на финальных турнирах чемпионатов мира — больше, чем у любого другого футболиста. До этого он делил рекорд с нападающим сборной Англии Гарри Кейном, оба исполняли по семь пенальти. При этом Месси реализовал лишь четыре из восьми попыток.
На 31-й минуте после дальнего удара Месси мяч попал в левую штангу.
На 58-й минуте мяч вновь оказался в воротах сборной Аргентины. После передачи Мохамеда Салаха отличился Зико, однако после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал нарушение правил против аргентинского футболиста, и гол был отменен.
На 67-й минуте счет все же стал 2:0 в пользу Египта. В быстрой контратаке после передачи Хайсама Хассана Зико с близкого расстояния поразил ворота.
На 79-й минуте после передачи Месси Кристиан Ромеро ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в правую часть ворот, сократив отставание — 1:2.
На 83-й минуте Аргентина сравняла счет. После передачи Гонсало Монтьеля Месси отправил мяч в сетку. Вратарь коснулся мяча, но спасти команду не смог — 2:2. Месси забил в девятом подряд матче финальной стадии чемпионата мира, улучшив собственный рекорд. Теперь на его счету 21 гол на финальных турнирах чемпионатов мира, что также является рекордным показателем.
Этот мяч позволил Месси выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров нынешнего турнира. Теперь у него восемь голов, тогда как у француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна — по семь.
На второй компенсированной минуте второго тайма в контратаке после навеса Лаутаро Мартинеса Энцо Фернандес с близкого расстояния отправил мяч в правый нижний угол ворот, принеся Аргентине победу — 3:2.
В оставшееся время разочарованные египтяне получили пять желтых карточек, а тренер вратарей сборной Египта Сафан Эльсагир был удален с поля красной карточкой.
Швейцария добилась результата
Тем временем сборная Швейцарии впервые за 72 года пробилась в восьмерку сильнейших команд турнира, обыграв Колумбию.
Основное время матча между Швейцарией и Колумбией завершилось вничью — 0:0 (0:0). В дополнительное время голов также забито не было, а в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 победили швейцарцы.
В четвертьфинале Швейцария встретится с Аргентиной. В остальных четвертьфиналах сыграют Франция — Марокко, Англия — Норвегия и Испания — Бельгия.
В последнем матче 1/8 финала, состоявшемся в Ванкувере, в основное время ни одна из команд не создала по-настоящему опасных моментов, а вратари Грегор Кобель и Камило Варгас действовали надежно.
Ближе всего к голу колумбийцы были в дополнительное время. На 99-й минуте после подачи углового Хуаном Кинтеро Джон Лукуми головой пробил в перекладину. Позже еще два хороших момента были у Хаминтона Кампаса: один его дальний удар отразил Кобель, а после второго, с нескольких метров, мяч пролетел выше ворот.
Серию пенальти точным ударом открыл Кинтеро, после чего счет сравнял Гранит Джака — 1:1. Затем Давинсон Санчес попал в перекладину, а Зеки Амдуни не промахнулся и вывел Швейцарию вперед.
В третьей серии Кампас реализовал свой удар, однако Мануэль Аканджи пробил значительно выше ворот — 2:2. Затем Кобель отразил удар Кучо Эрнандеса, а Седрик Иттен точным ударом по центру ворот переиграл Варгаса, вновь выведя швейцарцев вперед. Пятую серию точным ударом начал Луис Диас, но Рубин Варгас поставил победную точку, принеся Швейцарии победу в серии пенальти — 4:3.