ЧМ-2026 по футболу: Аргентина и Египет устроили драму, а Швейцария вышла в 1/4 финала впервые за 72 года

Этот пенальти стал для Месси восьмым на финальных турнирах чемпионатов мира — больше, чем у любого другого футболиста. До этого он делил рекорд с нападающим сборной Англии Гарри Кейном, оба исполняли по семь пенальти. При этом Месси реализовал лишь четыре из восьми попыток.