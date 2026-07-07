Роналду прояснил свои намерения относительно завершения футбольной карьеры
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения в 1/8 финала чемпионата мира не стал спешить принимать решения относительно своего дальнейшего будущего. Хотя некоторые СМИ уже отправили его на заслуженный отдых.
В понедельник сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. 41-летний Роналду после поражения признал, что этот чемпионат мира стал для него последним, и заявил, что покидает турнир с чистой совестью.
«Да, это был мой последний чемпионат мира, но у меня еще есть время подумать обо всем остальном, побыть с семьей и не принимать поспешных решений, — сказал Роналду. — Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь, но нужно уметь двигаться дальше».
Главным достижением Роналду в составе сборной Португалии остается победа на чемпионате Европы 2016 года. Роналду забивал голы на шести чемпионатах мира, проведя на этих турнирах 27 матчей и забив 11 мячей.
Отдельные СМИ после вылета португальцев с ЧМ-2026 утверждали, что дни Роналду в футболе сочтены. Однако, нападающий так не думает. "Я уйду тогда, когда приму такое решение", - сказал на своей последней пресс-конференции легендарный игрок.