Роналду прояснил свои намерения относительно завершения футбольной карьеры

«Да, это был мой последний чемпионат мира, но у меня еще есть время подумать обо всем остальном, побыть с семьей и не принимать поспешных решений, — сказал Роналду. — Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь, но нужно уметь двигаться дальше».