Сборная Бельгии разгромила США на ЧМ по футболу, а Испания отправила домой Португалию

Дополнительный ажиотаж вокруг матча вызвало принятое в воскресенье решение дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (FIFA) не применять к нападающему сборной США Фоларину Балогуну одноматчевую дисквалификацию, которая ему полагалась после красной карточки в предыдущей игре. Забивший на этом турнире три мяча Балогун вышел на поле в стартовом составе американской команды.