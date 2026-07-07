Сборная Бельгии разгромила США на ЧМ по футболу, а Испания отправила домой Португалию
Сборная Бельгии по футболу в Сиэтле в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4:1 (2:1) обыграла одну из хозяек турнира — сборную США.
Американцам не помог даже FIFA
Дубль в составе сборной Бельгии оформил Шарль де Кетеларе, еще по одному мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. У американцев отличился Малик Тиллман.
Дополнительный ажиотаж вокруг матча вызвало принятое в воскресенье решение дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (FIFA) не применять к нападающему сборной США Фоларину Балогуну одноматчевую дисквалификацию, которая ему полагалась после красной карточки в предыдущей игре. Забивший на этом турнире три мяча Балогун вышел на поле в стартовом составе американской команды.
На девятой минуте Николя Раскин обработал мяч в штрафной площади и отдал передачу к воротам, откуда де Кетеларе отправил его в сетку. Однако радость от забитого мяча вскоре омрачилась травмой Амаду Онана, которого заменил Ванакен.
На 31-й минуте Тиллман прямым ударом со штрафного сравнял счет — 1:1. Но уже через несколько минут бельгийцы вновь вышли вперед: после навеса Леандро Троссара с левого фланга де Кетеларе головой отправил мяч в ворота.
В середине второго тайма, на 57-й минуте, де Кетеларе заставил ошибиться голкипера сборной США Мэттью Фриза за пределами штрафной площади. Мяч оказался у Ванакена, который поразил пустые ворота — 3:1.
Окончательный счет установил Лукаку, который на третьей компенсированной минуте после передачи Ванакена воспользовался еще одной ошибкой соперника и забил последний гол матча.
Роналду не у дел
В четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Испании, которая победила Португалию со счетом 1:0.
Первый опасный момент в этой игре создал Микель Оярсабаль, который пробил рядом с правой штангой ворот сборной Португалии.
На 16-й минуте удар Алекса Баэны отразил голкипер португальцев Диогу Кошта, а на 31-й минуте мимо ворот пробил Дани Ольмо.
В концовке первого тайма два опасных момента возникли уже у ворот испанцев. На 37-й минуте вратарь сборной Испании Унаи Симон отразил удар Криштиану Роналду, направленный по центру ворот, а на 41-й минуте мяч после удара Нуну Мендеша попал в перекладину.
Во втором тайме опасных моментов практически не было. Обе команды провели в общей сложности восемь замен, при этом португальцы использовали все пять разрешенных замен.
Победный гол был забит уже в первой компенсированной минуте. После быстро разыгранного штрафного вышедший на поле на 75-й минуте Ферран Торрес отдал передачу в штрафную, где заменивший его десятью минутами позже Микель Мерино оказался один на один с Диогу Коштой и отправил мяч в левый нижний угол ворот — 1:0.
В оставшихся матчах 1/8 финала встретятся сборные Аргентины и Египта, а также Швейцарии и Колумбии. Ранее в четвертьфинал вышли сборные Франции и Марокко, а также Англии и Норвегии.