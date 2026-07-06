Артур Шилов согласился за 2,8 млн долларов еще год постоять в воротах "Питтсбург Пингвинз"
Питтсбургский клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» продлил контракт с латвийским вратарем Артуром Шиловым еще на один год, сообщила пресс-служба команды.
Новое соглашение на следующий сезон заключено на сумму 2,8 млн долларов США (около 2,4 млн евро).
25-летний Артур Шилов в своем первом полноценном сезоне в НХЛ провел 39 матчей регулярного чемпионата, в которых отразил 88,8% бросков и в среднем пропускал 3,07 шайбы за игру. В плей-офф Кубка Стэнли, где «Питтсбург» не смог преодолеть первый раунд, латвийский голкипер в трех матчах отразил 93,9% бросков соперников, а его коэффициент надежности составил 1,52 пропущенной шайбы за игру.
Шилов перешел в «Пингвинз» прошлым летом в результате обмена из клуба «Ванкувер Кэнакс».
В сезоне-2024/2025 латвийский вратарь в основном выступал за фарм-клуб «Ванкувера» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Абботсфорд Кэнакс», вместе с которым завоевал Кубок Колдера и был признан самым ценным игроком плей-офф.
В 2023 году Шилов в составе сборной Латвии завоевал бронзовые медали чемпионата мира и был признан самым ценным игроком турнира.
В прошлом сезоне «Питтсбург» занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли уступил «Филадельфии Флайерз» со счетом 2-4 в серии.