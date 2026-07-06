Артур Шилов согласился за 2,8 млн долларов еще год постоять в воротах "Питтсбург Пингвинз"

25-летний Артур Шилов в своем первом полноценном сезоне в НХЛ провел 39 матчей регулярного чемпионата, в которых отразил 88,8% бросков и в среднем пропускал 3,07 шайбы за игру. В плей-офф Кубка Стэнли, где «Питтсбург» не смог преодолеть первый раунд, латвийский голкипер в трех матчах отразил 93,9% бросков соперников, а его коэффициент надежности составил 1,52 пропущенной шайбы за игру.