ЧМ по футболу: Англия в упорной борьбе победила Мексику, а Норвегия одолела Бразилию

На 10-й минуте матча Матеус Кунья был сбит в штрафной площади сборной Норвегии, и после вмешательства VAR арбитр назначил пенальти. На 14-й минуте Бруно Гимарайнс пробил с 11-метровой отметки, однако Эрьян Нюланд отбил мяч, прыгнув вправо, не позволив бразильцам открыть счёт. Примечательно, что впервые с 1986 года футболист сборной Бразилии не реализовал пенальти в матче чемпионата мира.