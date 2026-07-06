ЧМ по футболу: Англия в упорной борьбе победила Мексику, а Норвегия одолела Бразилию
Сборная Англии по футболу в Мехико обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира. В матче 1/8 финала, который был задержан примерно на час из-за погодных условий, Англия со счётом 3:2 (2:1) обыграла одну из хозяек турнира — Мексику.
Игра в меньшинстве
Англичане открыли счёт на 36-й минуте. После навеса Букайо Саки Джуд Беллингем головой отправил мяч в ворота соперника.
Вскоре после первого гола футболисты Англии перехватили передачу соперника в центре поля и убежали в контратаку. После передачи Гарри Кейна Беллингем точным ударом с близкого расстояния оформил дубль, удвоив преимущество своей команды.
Под занавес первого тайма Мексика сумела отыграть один мяч. После штрафного удара у ворот Англии первым на мяче в сутолоке оказался Хулиан Киньонес, который сразу же отправил его в сетку.
В начале второго тайма англичане остались в меньшинстве после того, как защитник Джаррел Куанса получил красную карточку.
Несколько минут спустя Англия заработала пенальти: мексиканский вратарь не смог без нарушения правил остановить Энтони Гордона. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кейн, вновь увеличив преимущество англичан до двух мячей.
Менее чем через десять минут право на пенальти получила уже Мексика. Рауль Хименес отправил мяч в ворота Англии, сократив отставание своей команды до одного гола.
В концовке встречи мексиканцы создали несколько опасных моментов и в компенсированное время заработали ещё два угловых, однако англичане, играя в меньшинстве, сумели удержать преимущество и вышли в четвертьфинал.
Бразилия опять ни с чем
В четвертьфинале Англия сыграет со сборной Норвегии, которая в матче 1/8 финала победила Бразилию со счётом 2:1.
На 10-й минуте матча Матеус Кунья был сбит в штрафной площади сборной Норвегии, и после вмешательства VAR арбитр назначил пенальти. На 14-й минуте Бруно Гимарайнс пробил с 11-метровой отметки, однако Эрьян Нюланд отбил мяч, прыгнув вправо, не позволив бразильцам открыть счёт. Примечательно, что впервые с 1986 года футболист сборной Бразилии не реализовал пенальти в матче чемпионата мира.
Нюланд выручил норвежцев и незадолго до перерыва, когда опасный удар нанёс Винисиус Жуниор. В компенсированное к первому тайму время после удара Мартина Эдегора мяч остановил Алиссон Бекер.
Во втором тайме после выхода на поле Эндрика де Соузы атаки сборной Бразилии стали заметно острее. В одном из эпизодов именно он нанёс удар из пределов штрафной мимо вышедшего навстречу Нюланда, однако мяч прошёл рядом со штангой. В другой атаке Нюланд парировал удар Райана Роши с близкого расстояния.
В середине второго тайма бразильцы освежили состав заменами, выпустив на поле и Неймара. Однако его появление не принесло желаемого результата.
За 11 минут до конца основного времени после навеса Андреаса Шельдерупа с левого фланга Эрлинг Холанн выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку. За несколько минут до этого сам Шельдеруп имел хороший шанс отличиться, но Алиссон отразил его удар.
На 86-й минуте Нюланд после удара Каземиро кончиками пальцев коснулся мяча, который затем попал в штангу, тем самым не позволив бразильцам сравнять счёт.
На последней минуте основного времени норвежцы укрепили своё преимущество. После передачи Шельдерупа Холанн мощным подготовленным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в ворота.
В последние минуты компенсированного времени Лео Эстигор нарушил правила в своей штрафной площади, и в ворота сборной Норвегии был назначен пенальти. На десятой добавленной минуте его реализовал Неймар, однако после возобновления игры бразильцам уже не удалось создать опасный момент.