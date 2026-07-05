В 1/8 финала ЧМ по футболу Франция одолела Парагвай, а Марокко - Канаду
Сборная Франции по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в матче 1/8 финала в Филадельфии Парагвай со счётом 1:0 (0:0). Парагвайцы в предыдущем раунде сенсационно выбили Германию.
Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. Теперь на его счету 19 голов на чемпионатах мира — всего на один меньше, чем у аргентинца Лионеля Месси.
Матч проходил при температуре воздуха около 38 градусов по Цельсию. Французы владели заметным преимуществом, однако великолепная игра вратаря сборной Парагвая Орландо Хиля долгое время не позволяла им открыть счёт.
Переломный момент наступил в середине второго тайма. Диего Гомес нарушил правила в штрафной площади против Дезире Дуэ, и после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр назначил пенальти. На 70-й минуте Мбаппе уверенно реализовал 11-метровый удар, отправив мяч в правый нижний угол ворот, тогда как Хиль прыгнул в другую сторону.
В четвертьфинале Франция встретится со сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду со счётом 3:0. Дубль в составе победителей оформил Аззедин Унаи, ещё один мяч забил Суфьян Рахими.
В первом тайме более убедительно выглядела сборная Канады, однако открыть счёт ей не удалось. На 50-й минуте после передачи Ашрафа Хакими Унаи точным ударом с линии штрафной площади отправил мяч в правый нижний угол ворот — 1:0.
На 82-й минуте Браим Диас отпасовал в штрафной площади на Унаи, который мощным ударом поразил правый верхний угол ворот, удвоив преимущество Марокко.
Спустя три минуты Рахими после навеса в штрафную головой пробил в перекладину.
Окончательный счёт был установлен на восьмой компенсированной минуте. Марокканцы убежали в контратаку, Диас вывел Рахими на ударную позицию, и тот с левого края штрафной площади отправил мяч в правый нижний угол ворот, поймав голкипера на противоходе.