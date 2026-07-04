ЧМ по футболу: Аргентина с трудом обыграла Кабо-Верде; определены все участники 1/8 финала
Фото: IMAGO/VCG
Месси не уходит с поля без гола.
В мире

ЧМ по футболу: Аргентина с трудом обыграла Кабо-Верде; определены все участники 1/8 финала

Отдел спорта

LETA / Otkrito.lv

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Действующий чемпион мира по футболу сборная Аргентины лишь в дополнительное время сумела одолеть дебютанта турнира — сборную Кабо-Верде — и выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

Без Месси никуда

Основное время матча завершилось вничью — 1:1 (1:0), а в дополнительное аргентинцы одержали победу со счётом 2:1.

На 29-й минуте аргентинцев вывел вперёд Лионель Месси, который после длинной передачи Лисандро Мартинеса точно пробил с близкого расстояния.

В начале второго тайма Кабо-Верде восстановило равновесие. Дерой Дуарте получил передачу в штрафной площади соперника и с близкой дистанции переиграл аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.

До конца основного времени вратарь Кабо-Верде Возинья несколько раз спас свою команду от пропущенных мячей.

В начале дополнительного времени Аргентина вновь вышла вперёд. Уже на третьей минуте после розыгрыша углового Лисандро Мартинес отправил мяч в ворота соперника.

На 103-й минуте Кабо-Верде снова сравняло счёт — Сидней Лопеш Кабрал красивым ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

Победный гол аргентинцы забили на 111-й минуте. После подачи углового в исполнении Месси Кристиан Ромеро головой направил мяч в сторону ворот, а защитник Кабо-Верде Диней коснулся его, после чего тот оказался в сетке.

В 1/8 финала Аргентина встретится со сборной Египта, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Австралию.

Определены лучшие 16 

Тем временем сборная Колумбии последней завоевала путёвку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Гану со счётом 1:0 (1:0). Единственный и победный гол колумбийцы забили уже на 14-й минуте. После передачи Луиса Суареса Джон Ариас точным ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

До перерыва сборная Колумбии имела несколько возможностей увеличить преимущество, но не смогла ими воспользоваться. Во втором тайме Гана попыталась переломить ход встречи, однако создать по-настоящему опасные моменты у ворот соперника ей не удалось, и колумбийцы сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

На 56-й минуте Колумбия всё же забила второй мяч, однако после вмешательства VAR гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда.

В 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией.

Остальные пары 1/8 финала составили: Парагвай — Франция, Канада — Марокко, Португалия — Испания, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия и Аргентина — Египет.

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АнглияФранцияЕгипетМексикаПортугалияНорвегияКанадаМароккоСШААргентинаКолумбияБельгияЛионель МессиСиднейПарагвайБразилияИспания

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