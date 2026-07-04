ЧМ по футболу: Аргентина с трудом обыграла Кабо-Верде; определены все участники 1/8 финала

До перерыва сборная Колумбии имела несколько возможностей увеличить преимущество, но не смогла ими воспользоваться. Во втором тайме Гана попыталась переломить ход встречи, однако создать по-настоящему опасные моменты у ворот соперника ей не удалось, и колумбийцы сохранили минимальное преимущество до финального свистка.