ЧМ по футболу: Аргентина с трудом обыграла Кабо-Верде; определены все участники 1/8 финала
Действующий чемпион мира по футболу сборная Аргентины лишь в дополнительное время сумела одолеть дебютанта турнира — сборную Кабо-Верде — и выйти в 1/8 финала чемпионата мира.
Без Месси никуда
Основное время матча завершилось вничью — 1:1 (1:0), а в дополнительное аргентинцы одержали победу со счётом 2:1.
На 29-й минуте аргентинцев вывел вперёд Лионель Месси, который после длинной передачи Лисандро Мартинеса точно пробил с близкого расстояния.
В начале второго тайма Кабо-Верде восстановило равновесие. Дерой Дуарте получил передачу в штрафной площади соперника и с близкой дистанции переиграл аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.
До конца основного времени вратарь Кабо-Верде Возинья несколько раз спас свою команду от пропущенных мячей.
В начале дополнительного времени Аргентина вновь вышла вперёд. Уже на третьей минуте после розыгрыша углового Лисандро Мартинес отправил мяч в ворота соперника.
На 103-й минуте Кабо-Верде снова сравняло счёт — Сидней Лопеш Кабрал красивым ударом отправил мяч в верхний угол ворот.
Победный гол аргентинцы забили на 111-й минуте. После подачи углового в исполнении Месси Кристиан Ромеро головой направил мяч в сторону ворот, а защитник Кабо-Верде Диней коснулся его, после чего тот оказался в сетке.
В 1/8 финала Аргентина встретится со сборной Египта, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Австралию.
Определены лучшие 16
Тем временем сборная Колумбии последней завоевала путёвку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Гану со счётом 1:0 (1:0). Единственный и победный гол колумбийцы забили уже на 14-й минуте. После передачи Луиса Суареса Джон Ариас точным ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
До перерыва сборная Колумбии имела несколько возможностей увеличить преимущество, но не смогла ими воспользоваться. Во втором тайме Гана попыталась переломить ход встречи, однако создать по-настоящему опасные моменты у ворот соперника ей не удалось, и колумбийцы сохранили минимальное преимущество до финального свистка.
На 56-й минуте Колумбия всё же забила второй мяч, однако после вмешательства VAR гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда.
В 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией.
Остальные пары 1/8 финала составили: Парагвай — Франция, Канада — Марокко, Португалия — Испания, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия и Аргентина — Египет.