Шашечные традиции в Латвии сильны.
В Латвии
Вчера 23:24
В Риге скоро стартует чемпионат мира по популярному виду спорта
В начале июля в конференц-залах гостиницы Radisson Blu Daugava пройдут этап Кубка мира и чемпионат мира по шашкам, сообщает Латвийская федерация шашек.
С 5 по 10 июля состоится этап Кубка мира по стоклеточным шашкам, а 8 июля, в день отдыха турнира Riga Open, будет разыгран чемпионат мира по молниеносной игре в стоклеточные шашки.
На каждое из соревнований заявились более 100 участников, большинство из которых представляют Латвию, включая международных гроссмейстеров Гунтиса Валнериса и Раймондса Випулиса.
В турнирах также примут участие многие ведущие шашисты мира, в том числе международные гроссмейстеры Александр Шварцман (Израиль), Юрий Аникеев (Украина), Ян Грунендейк и Воутер Сипма (Нидерланды), а также ведущие шашистки мира — международные гроссмейстеры Виктория Мотричко и Наталия Садовска (Польша).