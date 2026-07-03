ЧМ мира по футболу: Швейцария обыграла Алжир, а Португалия с большим трудом преодолела Хорватию

Развязка наступила уже в компенсированное время. На четвёртой добавленной минуте после навеса Леау Гонсалу Рамуш головой отправил мяч в сетку и принёс Португалии победу. В одной из последних атак хорватов Йошко Гвардиол также поразил ворота, однако после просмотра VAR был зафиксирован офсайд, и гол не засчитали.