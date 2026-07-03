ЧМ мира по футболу: Швейцария обыграла Алжир, а Португалия с большим трудом преодолела Хорватию
Сборная Швейцарии по футболу обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом раунде плей-офф Алжир со счётом 2:0 (1:0). В 1/8 финала Швейцария встретится с Колумбией или Ганой.
На 10-й минуте счёт открыл Брель Эмболо, который замкнул передачу талантливого Джоана Манзамби. Перед этим Манзамби эффектно обыграл нескольких соперников в штрафной площади.
Окончательный счёт швейцарцы установили уже на первой минуте второго тайма. Алжирские футболисты не сумели вынести мяч подальше от своих ворот, и Дан Ндойе точным ударом из пределов штрафной отправил его в сетку.
Благодаря голу Гонсалу Рамуша в компенсированное ко второму тайму время сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где её соперником станет Испания. В матче первого раунда плей-офф Португалия одержала победу над Хорватией со счётом 2:1 (0:0).
На 53-й минуте после передачи с правого фланга Иван Перишич ударом с близкого расстояния вывел хорватов вперёд — 1:0. Вскоре Рафаэл Леау попал в перекладину, а затем из-за офсайда не был засчитан гол Криштиану Роналду. Однако на 68-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счёт — 1:1.
Позже мяч после удара Матео Ковачича попал в штангу, а гол Петара Сучича также был отменён из-за положения вне игры.
Развязка наступила уже в компенсированное время. На четвёртой добавленной минуте после навеса Леау Гонсалу Рамуш головой отправил мяч в сетку и принёс Португалии победу. В одной из последних атак хорватов Йошко Гвардиол также поразил ворота, однако после просмотра VAR был зафиксирован офсайд, и гол не засчитали.
Вероятно, свой последний матч в финальных турнирах чемпионатов мира провёл легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич.
В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией, которая ранее уверенно победила Австрию — 3:0 (1:0).