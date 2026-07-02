Еще одного латвийского хоккеиста ждет дебют в НХЛ
Латвийский нападающий Эдуард Тралмакс подписал контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».
Как сообщила пресс-служба команды, «Ойлерз» заключили с 29-летним хоккеистом двусторонний контракт сроком на один сезон с зарплатой 850 тысяч долларов США. До этого Тралмакс, права на которого принадлежали клубу «Детройт Ред Уингз», находился в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне НХЛ «Детройт» вызывал Тралмакса из фарм-клуба, однако дебютировать в сильнейшей лиге мира ему так и не удалось. В составе клуба АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс» он провёл 64 матча, забросил 26 шайб, отдал 16 результативных передач и завершил сезон с показателем полезности +29.
Если бы Тралмакс не подписал новый контракт в Северной Америке, он, вероятнее всего, вернулся бы в чемпионат Чехии. До этого нападающий два сезона выступал в чешской Экстралиге за клуб «Рытиржи Кладно». В сезоне-2024/2025 он набрал 51 очко (23 шайбы + 28 передач) в 48 матчах и стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.
До перехода в Чехию Тралмакс находился в системе клуба «Бостон Брюинз», выступая в АХЛ за «Провиденс Брюинз». В общей сложности во второй по силе североамериканской лиге он набрал 41 очко (22+19) в 87 матчах регулярного чемпионата.
Ранее Тралмакс четыре года играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), представляя Университет штата Мэн. Ещё четыре сезона он провёл в юниорских лигах США.
Недавно Otkrito.lv писал о том, что защитник Альбертс Шмитс стал самым высоко выбранным латвийским хоккеистом в истории драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Под пятым номером его выбрал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».