Еще одного латвийского хоккеиста ждет дебют в НХЛ

Если бы Тралмакс не подписал новый контракт в Северной Америке, он, вероятнее всего, вернулся бы в чемпионат Чехии. До этого нападающий два сезона выступал в чешской Экстралиге за клуб «Рытиржи Кладно». В сезоне-2024/2025 он набрал 51 очко (23 шайбы + 28 передач) в 48 матчах и стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.