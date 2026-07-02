На ЧМ по футболу США уверенно вышли в 1/8 финала, а Бельгия вырвала победу у Сенегала

Первый опасный момент создали сенегальцы уже на 13-й минуте. После касания Тибо Куртуа мяч оказался у Сарра, который в падении пробил в штангу. Спустя 12 минут после ещё одного попадания в каркас ворот мяч отскочил к Диарра, который открыл счёт — 1:0.