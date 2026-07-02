На ЧМ по футболу США уверенно вышли в 1/8 финала, а Бельгия вырвала победу у Сенегала
Сборная США, одна из хозяек чемпионата мира, вышла в 1/8 финала, обыграв в первом раунде плей-офф команду Боснии и Герцеговины.
Впервые с 2002 года
Американцы победили со счётом 2:0 (1:0), одержав первую победу в матчах плей-офф чемпионата мира с 2002 года.
На последней минуте первого тайма хозяев вперёд вывел Фоларин Балогун. Однако на 61-й минуте он оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку за грубую игру.
Во втором тайме боснийцы больше владели мячом, но реализовать своё преимущество не смогли. На 82-й минуте Малик Тилманн увеличил преимущество хозяев, точно исполнив штрафной удар с 17 метров и установив окончательный счёт — 2:0.
В 1/8 финала США встретятся со сборной Бельгии, которая в первом раунде плей-офф отыгралась после двух пропущенных мячей и в дополнительное время победила Сенегал со счётом 3:2 (0:1).
Европейско-африканский триллер
Сборная Бельгии вырвала победу над Сенегалом благодаря реализованному Юри Тилемансом пенальти в концовке дополнительного времени. Основное время завершилось вничью — 2:2 (0:1), а в дополнительное бельгийцы забили победный мяч.
Тилеманс отличился дважды — один раз в основное время и с пенальти в дополнительное. Ещё один гол за Бельгию забил Ромелу Лукаку. В составе Сенегала отличились Хабиб Диарра и Исмаила Сарр.
Первый опасный момент создали сенегальцы уже на 13-й минуте. После касания Тибо Куртуа мяч оказался у Сарра, который в падении пробил в штангу. Спустя 12 минут после ещё одного попадания в каркас ворот мяч отскочил к Диарра, который открыл счёт — 1:0.
В начале второго тайма, на 51-й минуте, после длинной точной передачи Муссы Ниакате Сарр вышел один на один с вратарём и увеличил преимущество Сенегала до 2:0.
Менее чем за пять минут до конца основного времени вышедшие на замену бельгийцы организовали первый ответный гол. После передачи Тома Мёнье с правого фланга Лукаку сократил отставание.
Через три минуты после навеса Леандро Троссара Тилеманс головой сравнял счёт — 2:2, воспользовавшись ошибкой голкипера Сенегала Мори Диава на выходе.
В дополнительное время близок к голу был Доди Лукебакио, который на 117-й минуте попал в перекладину. Однако в той же атаке после вмешательства VAR арбитр зафиксировал нарушение Ламина Камара против Тилеманса в штрафной площади и назначил пенальти.
На пятой компенсированной минуте дополнительного времени Тилеманс уверенно реализовал 11-метровый удар, принеся Бельгии победу — 3:2. В последние секунды Пап Матар Сарр исполнил опасный штрафной, однако мяч пролетел выше ворот.