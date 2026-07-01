Назван состав сборной Латвии по хоккею 3x3 на турнире "Кубок восьми наций"
В состав сборной Латвии по хоккею 3х3 для участия в турнире «Кубок восьми наций» (8 Nations Cup) вошли игроки национальной сборной Увис Балинскис, Сандис Вилманис и Эдуард Тралмакс, сообщают организаторы соревнований.
Турнир пройдет 18 и 19 июля на «Xiaomi Арене» в Риге. В нем примут участие восемь сборных — Латвия, Финляндия, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Эстония.
Помимо Балинскиса, Вилманиса и Тралмакса, за сборную Латвии сыграют Кристапс Зиле, Ренарс Крастенбергс, Денисс Смирновс, Робертс Мамчицс, Патрикс Забусовс и Френкс Разгалс, а также вратарь Густавс Давис Григалс.
«Сейчас вся команда усердно готовится к турниру, потому что мы хотим показать нашим болельщикам свою лучшую игру, особенно в матчах против звезд НХЛ, которые приедут в Ригу», — отметил капитан сборной Латвии по хоккею 3х3 Эдуард Тралмакс.
Матч в хоккее 3х3 состоит из трех периодов по семь минут. На льду одновременно находятся три полевых игрока и вратарь от каждой команды. Игра проходит без силовых приемов, а за нарушение правил назначается штрафной бросок, во время которого игрок выходит один на один с вратарем, в то время как остальные игроки команды соперника пытаются ему помешать.
Организаторы турнира сообщают, что участие в соревнованиях уже подтвердили несколько известных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также участники чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Кроме матчей по хоккею 3х3, в перерывах состоятся ледовые поединки Glove Off, в которых примут участие спортсмены из разных стран. Поединки пройдут в соответствии с регламентом турнира и будут состоять из трех раундов продолжительностью по одной минуте каждый.