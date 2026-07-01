Назван состав сборной Латвии по хоккею 3x3 на турнире "Кубок восьми наций"

Матч в хоккее 3х3 состоит из трех периодов по семь минут. На льду одновременно находятся три полевых игрока и вратарь от каждой команды. Игра проходит без силовых приемов, а за нарушение правил назначается штрафной бросок, во время которого игрок выходит один на один с вратарем, в то время как остальные игроки команды соперника пытаются ему помешать.