ЧМ по футболу: Франция уверенно вышла в 1/8 финала, а Мбаппе почти догнал Месси

Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе, который забил уже 18 голов в финальных турнирах чемпионатов мира. Теперь он отстает всего на один мяч от рекордсмена — аргентинца Лионеля Месси. Еще один гол за Францию забил Брэдли Баркола.