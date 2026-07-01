ЧМ по футболу: Франция уверенно вышла в 1/8 финала, а Мбаппе почти догнал Месси
Сборная Франции по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира, уверенно обыграв Швецию со счетом 3:0 (1:0). Норвегия с трудом одолела Кот-д’Ивуар.
Мбаппе почти догнал Месси
Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе, который забил уже 18 голов в финальных турнирах чемпионатов мира. Теперь он отстает всего на один мяч от рекордсмена — аргентинца Лионеля Месси. Еще один гол за Францию забил Брэдли Баркола.
В первые двадцать минут встречи шведы успешно сдерживали атаки соперника. На 21-й минуте Мбаппе отправил мяч в сетку, однако гол был отменен из-за офсайда. Вскоре и сам Мбаппе, и Майкл Олисе, пробивший в эффектном акробатическом прыжке, попали в штангу.
Тем не менее в добавленное к первому тайму время французы все же открыли счет. После розыгрыша углового Мбаппе точно пробил с близкого расстояния.
В начале второго тайма, на 53-й минуте, Олисе отдал передачу на Баркола, который ударом с 12 метров удвоил преимущество французской команды. На 74-й минуте Олисе записал на свой счет вторую результативную передачу, выведя Мбаппе на ударную позицию в штрафной площади, и тот без помех установил окончательный счет — 3:0.
В 1/8 финала сборная Франции встретится с Парагваем, который в предыдущем раунде выбил Германию.
Норвегия вышла на Бразилию
Тем временем сборная Норвегии стала соперником Бразилии в 1/8 чемпионата мира. Победный гол Эрлинга Холанна на 86-й минуте принес норвежцам победу над Кот-д’Ивуаром со счетом 2:1 (1:0).
Норвегия открыла счет на 39-й минуте. Антонио Нуса в штрафной площади пробил мимо двух защитников, и мяч оказался в углу ворот — 1:0.
На 55-й минуте голкипер норвежцев Эрьян Хоскьольд Нюланд парировал опасный удар Николя Пепе. В середине второго тайма после удара Торбьёрна Хеггема футболисты Кот-д’Ивуара вынесли мяч с линии ворот, не позволив сопернику увеличить преимущество.
На 74-й минуте Амад Диалло после эффектного индивидуального прохода сравнял счет. Однако спустя 12 минут Патрик Берг выполнил передачу с правого фланга, а Холанн ударом с близкого расстояния вновь вывел Норвегию вперед.
В компенсированное время Диалло имел шанс перевести матч в дополнительное время, но после его штрафного удара Нюланд перевел мяч через перекладину.
В 1/8 финала сборная Норвегии сыграет с Бразилией, которая победила Японию со счетом 2:1.