Лучший латвийский баскетболист будет играть в НБА еще как минимум два сезона

Минувший сезон, ставший для 30-летнего Порзиньгиса десятым в карьере, он начал в составе «Атланты Хокс», а затем в результате обмена перешел в «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в 32 матчах, из которых 17 он провел за «Хокс» и 15 — за «Уорриорз», латвиец в среднем за 24 минуты набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,2 блок-шота.