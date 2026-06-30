Лучший латвийский баскетболист будет играть в НБА еще как минимум два сезона
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» договорились о продлении контракта, сообщает ESPN.
Порзиньгис и «Уорриорз» заключили новое двухлетнее соглашение на сумму 40 миллионов долларов США. Во втором сезоне контракта у латвийца будет опция игрока.
Минувший сезон, ставший для 30-летнего Порзиньгиса десятым в карьере, он начал в составе «Атланты Хокс», а затем в результате обмена перешел в «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в 32 матчах, из которых 17 он провел за «Хокс» и 15 — за «Уорриорз», латвиец в среднем за 24 минуты набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,2 блок-шота.
В турнире плей-ин Порзиньгис набрал 20 и 11 очков в двух матчах, однако после поражения во второй игре «Уорриорз» завершили сезон, не сумев выйти в плей-офф.
За десять сезонов в НБА «Уорриорз» стали для Порзиньгиса уже шестой командой. Ранее уроженец Лиепаи выступал за «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Атланту Хокс». В 2024 году в составе «Селтикс» он стал первым в истории латвийским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.