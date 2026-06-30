На ЧМ по футболу Парагвай отправил домой Германию, а Марокко - Нидерланды
Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Германию в первом раунде плей-офф в серии послематчевых пенальти. В свою очередь сборная Марокко тоже по пенальти выбила из ЧМ команду Нидерландов.
Основное время игры Парагвай-Германия завершилось вничью 1:1 (1:0), в дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее — 4:3. Вратарь Орландо Хиль дважды спас свою команду, отразив удары немецких футболистов.
В первом тайме сборная Германии владела заметным преимуществом по контролю мяча, однако парагвайцы надежно действовали в обороне. При этом ошибка немецкой защиты позволила сопернику открыть счет на 42-й минуте. После подачи углового немцы попытались организовать контратаку, но потеряли мяч. После передачи Матиаса Галарсы с правого фланга Энсисо без помех пробил головой перед воротами и вывел Парагвай вперед — 1:0.
Во втором тайме игра стала более открытой. На 51-й минуте Энсисо получил шанс пробить с близкого расстояния, однако Мануэль Нойер спас свою команду. Спустя три минуты после навеса Флориана Вирца Хаверц головой подправил мяч в ворота и сравнял счет — 1:1.
До конца основного времени ни одной из команд не удалось изменить результат, и матч перешел в дополнительное время. В первой его половине немцы после подачи углового отправили мяч в сетку, однако после просмотра видеоповтора (VAR) было установлено нарушение правил против Хиля, поэтому гол не был засчитан.
После дополнительного времени победитель определялся в серии пенальти.
Серия началась с того, что Хиль отразил удар Хаверца, а Маурисио Магальянес переиграл Нойера. Затем точными ударами обменялись Йозуа Киммих и Густаво Гомес, а также Джамал Мусиала и Матиас Галарса. После того как Хиль парировал удар Ника Вольтемаде, Антонио Санабрия получил первый шанс принести Парагваю победу, однако попал в штангу.
Затем к 11-метровой отметке подошел Надим Амири и уверенно реализовал свой удар. Фабиан Бальбуэна также не сумел завершить серию в пользу Парагвая — его удар отразил Нойер. После этого Йонатан Та пробил выше ворот, а Хосе Канале точным ударом принес Парагваю победу со счетом 4:3.
В 1/8 финала сборная Парагвая встретится с победителем матча между Францией и Швецией.
В свою очередь сборная Марокко в 1/8 финала обыграла оманду Нидерландов, и тоже в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось вничью 1:1 (0:0), в дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти марокканцы оказались сильнее — 3:2.
На 72-й минуте Коди Гакпо вывел сборную Нидерландов вперед, однако Марокко сумело сравнять счет уже в компенсированное время благодаря точному удару Иссы Диопа.
На седьмой минуте дополнительного времени отличный шанс забить был у Суфьяна Рахими, однако его удар с близкого расстояния парировал голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген.
Серия пенальти началась с точного удара нидерландцев, тогда как первый удар Марокко в исполнении Нейла эль-Ануи оказался неудачным — мяч попал в перекладину. Во второй серии Нидерланды не сумели увеличить преимущество: Джастин Клюйверт пробил в штангу. У марокканцев Суфьян Рахими исполнил не самый уверенный удар, однако после того как Вербрюгген отбил мяч, тот от его ног случайно оказался в собственных воротах.
В третьей серии обе команды были точны, а в четвертой Квинтен Тимбер из сборной Нидерландов пробил в нескольких метрах мимо левой штанги. Однако Марокко не воспользовалось этим шансом, поскольку капитан команды Ашраф Хакими попал в штангу.
В решающей серии победу все же одержала сборная Марокко: марокканский вратарь Яссин Буну без труда справился с неуверенным ударом Крисенсио Саммервилла, после чего Исмаэль Сайбари переиграл Вербрюггена и принес своей команде победу.
В 1/8 финала сборная Марокко встретится с Канадой, которая в первом раунде плей-офф со счетом 1:0 (0:0) обыграла ЮАР.