На ЧМ по футболу Парагвай отправил домой Германию, а Марокко - Нидерланды

До конца основного времени ни одной из команд не удалось изменить результат, и матч перешел в дополнительное время. В первой его половине немцы после подачи углового отправили мяч в сетку, однако после просмотра видеоповтора (VAR) было установлено нарушение правил против Хиля, поэтому гол не был засчитан.