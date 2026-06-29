Сборная Канады первой сумела пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

До этого сборные ЮАР и Канады встречались между собой лишь однажды — в товарищеском матче в 2007 году. В группе A сборная ЮАР заняла второе место вслед за Мексикой, уступив ей со счётом 0:2, сыграв вничью 1:1 с Чехией и победив Южную Корею — 1:0. Канада также стала второй в своей группе B, сыграв вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной, разгромив Катар — 6:0 и уступив Швейцарии — 1:2.