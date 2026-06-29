Сборная Канады первой сумела пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Мужская сборная Канады по футболу в Инглвуде первой вышла в 1/8 финала чемпионата мира, забив единственный гол уже в компенсированное время. Канада победила сборную ЮАР со счётом 1:0 (0:0).
Больше голевых моментов создали канадцы. Дерек Корнелиус после штрафного удара пробил головой по центру ворот, однако вратарь Ронвен Уильямс отразил его удар.
На 44-й минуте после навеса Мойз Бомбито головой направил мяч в левый нижний угол ворот, но на линии ворот его остановил Обри Модиба. Подобрав отскочивший мяч, Тейджон Бьюкенен пробил в правый угол, однако Уильямс вновь спас свою команду. На 65-й минуте Тани Олувасейи вышел один на один с Уильямсом и пробил в правый угол, но голкипер снова оказался на высоте.
На 78-й минуте канадец Джонатан Дэвид пробил в левый верхний угол ворот, однако и этот удар Уильямс сумел парировать. Лишь на второй добавленной минуте вратарь оказался бессилен. Отскочивший к линии штрафной площади мяч Стивен Эуштакиу отправил в левый нижний угол ворот — 1:0 в пользу Канады. В 1/8 финала победитель этого матча сыграет с Нидерландами или Марокко.
До этого сборные ЮАР и Канады встречались между собой лишь однажды — в товарищеском матче в 2007 году. В группе A сборная ЮАР заняла второе место вслед за Мексикой, уступив ей со счётом 0:2, сыграв вничью 1:1 с Чехией и победив Южную Корею — 1:0. Канада также стала второй в своей группе B, сыграв вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной, разгромив Катар — 6:0 и уступив Швейцарии — 1:2.
Также в первом раунде плей-офф Германия сыграет с Парагваем, Франция — со Швецией, Португалия — с Хорватией, Испания — с Австрией, США — с Боснией и Герцеговиной, Бельгия — с Сенегалом, Бразилия — с Японией, Кот-д'Ивуар — с Норвегией, Мексика — с Эквадором, Англия — с ДР Конго, Аргентина — с Кабо-Верде, Австралия — с Египтом, Швейцария — с Алжиром, а Колумбия — с Ганой.