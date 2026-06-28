Стали известны все страны, которые вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

В 1/16 финала чемпионата мира по футболу Германия сыграет с Парагваем, Франция — со Швецией, ЮАР — с Канадой, Нидерланды — с Марокко, Португалия — с Хорватией, Испания — с Австрией, США — с Боснией и Герцеговиной, Бельгия — с Сенегалом, Бразилия — с Японией, Кот-д'Ивуар — с Норвегией, Мексика — с Эквадором, Англия — с ДР Конго, Аргентина — с Кабо-Верде, Австралия — с Египтом, Швейцария — с Алжиром, а Колумбия — с Ганой.