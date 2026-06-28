Стали известны все страны, которые вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу
ДР Конго, Хорватия, Алжир и Австрия стали последними участниками плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После завершения группового этапа определились все пары первого раунда.
В 1/16 финала чемпионата мира по футболу Германия сыграет с Парагваем, Франция — со Швецией, ЮАР — с Канадой, Нидерланды — с Марокко, Португалия — с Хорватией, Испания — с Австрией, США — с Боснией и Герцеговиной, Бельгия — с Сенегалом, Бразилия — с Японией, Кот-д'Ивуар — с Норвегией, Мексика — с Эквадором, Англия — с ДР Конго, Аргентина — с Кабо-Верде, Австралия — с Египтом, Швейцария — с Алжиром, а Колумбия — с Ганой.
Сборная ДР Конго вышла в плей-офф благодаря победе над Узбекистаном со счетом 3:1. Уже на 10-й минуте Элдор Шомуродов вывел узбекистанцев вперед, однако после перерыва Жоан Висса реализовал пенальти, затем Фистон Майеле вывел конголезцев вперед, а в компенсированное время Висса оформил дубль.
Во втором матче группы Колумбия и Португалия сыграли вничью — 0:0. Колумбийцы создали больше опасных моментов и заняли первое место в группе. Колумбия набрала семь очков, Португалия — пять, ДР Конго — четыре, Узбекистан остался без очков.
В группе L Хорватия победила Гану со счетом 2:1. Петар Сучич открыл счет, Деррик Лукасен восстановил равновесие, а победный гол после передачи Луки Модрича забил Никола Влашич.
Англия, несмотря на не самую убедительную игру, обыграла Панаму — 2:0. Голы забили Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Для Кейна этот мяч стал 11-м на чемпионатах мира, благодаря чему он превзошел рекорд Гари Линекера и стал лучшим бомбардиром сборной Англии в истории мировых первенств.
В группе Англия набрала семь очков, Хорватия — шесть, Гана — четыре, Панама очков не набрала.
В группе J Алжир и Австрия сыграли результативную ничью — 3:3, обеспечив себе выход в плей-офф. За Австрию отличились Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Саша Калайджич, за Алжир — Рафик Бельгали и дважды Рияд Махрез.
Действующий чемпион мира Аргентина победила Иорданию — 3:1. Лионель Месси забил в седьмом подряд матче чемпионатов мира и довел свой рекордный показатель до 19 голов на мировых первенствах. На нынешнем турнире на его счету уже шесть мячей. Также за аргентинцев отличились Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес, у Иордании гол забил Муса Тамари.
Аргентина завершила групповой этап с девятью очками. Австрия и Алжир набрали по четыре, Иордания осталась без очков.
Это первый чемпионат мира с участием 48 сборных. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой из 12 групп, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места. Матчи на выбывание стартуют уже в воскресенье. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июля, матч за третье место — 18 июля, а финал пройдет 19 июля.