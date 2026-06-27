На ЧМ по футболу еще несколько команд обеспечили себе место в плей-офф

По итогам группового этапа Бельгия и Египет набрали по пять очков, однако благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей первое место заняли бельгийцы. Иран с тремя очками финишировал третьим и сохранил шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место. Новая Зеландия с одним очком замкнула турнирную таблицу группы.