На ЧМ по футболу еще несколько команд обеспечили себе место в плей-офф
Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Новой Зеландии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф.
В матче группы G, состоявшемся в Ванкувере, бельгийцы одержали победу со счетом 5:1 (1:0), добыв первую победу на турнире.
На 28-й минуте счет открыл Леандро Троссард, который в начале второго тайма, на 50-й минуте, оформил дубль. Третий мяч на 66-й минуте забил Кевин Де Брёйне, а на 84-й минуте Элайджа Джаст сократил отставание новозеландцев.
В концовке встречи бельгийцы довели счет до разгромного благодаря голам Ромелу Лукаку на 86-й минуте и Алексиса Салемакерса в компенсированное время. Победа со счетом 5:1 обеспечила сборной Бельгии первое место в группе.
В другом матче группы G, который прошел в Сиэтле, сборные Египта и Ирана сыграли вничью — 1:1 (1:1).
Уже на пятой минуте египтян вперед вывел Махмуд Сабер. На 11-й минуте Мехди Тареми не реализовал пенальти, упустив отличный шанс сравнять счет, однако уже через три минуты Рамин Резаян все же поразил ворота соперника, установив окончательный результат.
В первом туре группы Бельгия и Египет сыграли вничью 1:1, а Иран и Новая Зеландия — 2:2. Во втором туре бельгийцы вновь не смогли победить, завершив матч с Ираном со счетом 0:0, тогда как Египет обыграл Новую Зеландию — 3:1.
По итогам группового этапа Бельгия и Египет набрали по пять очков, однако благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей первое место заняли бельгийцы. Иран с тремя очками финишировал третьим и сохранил шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место. Новая Зеландия с одним очком замкнула турнирную таблицу группы.
Тем временем сборная Испании тоже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. В следующую стадию турнира также впервые в своей истории вышла сборная Кабо-Верде.
В матче группы H испанцы со счетом 1:0 (1:0) обыграли Уругвай, лишив соперника шансов на выход в плей-офф.
Единственный гол на 42-й минуте забил Алекс Баэна, пробив примерно с 13 метров. После удара мяч, коснувшись вратаря сборной Уругвая Фернандо Муслеры, оказался в сетке ворот. В перерыве Муслеру заменил Серхио Рокет.
Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии сыграли вничью — 0:0 (0:0).
Благодаря этим результатам путевку в плей-офф досрочно обеспечила себе и сборная Англии.
По итогам группового этапа Испания набрала семь очков и заняла первое место в группе H. Кабо-Верде с тремя очками финишировала второй, а Уругвай и Саудовская Аравия набрали по два очка и завершили выступление на турнире.
Ранее путевки в плей-офф также обеспечили себе сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Австралии, Германии, Кот-д'Ивуара, Эквадора, Нидерландов, Аргентины, Колумбии, Франции и Норвегии.