Мечты сбываются: установив исторический рекорд, латвийский хоккеист оказался в составе знаменитой команды НХЛ
Защитник Альбертс Шмитс стал самым высоко выбранным латвийским хоккеистом в истории драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Под пятым номером его выбрал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».
До этого рекорд принадлежал нападающему Земгусу Гиргенсонсу, которого в 2012 году под 14-м номером выбрал «Баффало Сэйбрз».
Под первым номером драфта НХЛ 2026 года был выбран нападающий Гэвин Маккенна, который отправился в «Торонто Мэйпл Лифс». Под вторым номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал шведского форварда Ивара Стенберга, под третьим «Ванкувер Кэнакс» задрафтовал нападающего Кейлеба Малхотру, а «Баффало Сэйбрз» под четвертым номером выбрал защитника Дексона Рудольфа.
The moment a dream became reality 💙❤️ pic.twitter.com/9a6p5Nh2fp— New York Rangers (@NYRangers) June 27, 2026
Большую часть сезона 18-летний Шмитс провел в чемпионате Финляндии, где в составе клуба «Юкурит» из Миккели в 38 матчах забросил шесть шайб, сделал семь результативных передач и заработал показатель полезности «-3». В концовке сезона он выступал в немецкой DEL за «Ред Булл» (Мюнхен), набрав семь очков (2+5) в 16 матчах при показателе полезности «+2».
В прошлом сезоне Шмитс выступал за молодежную сборную Латвии на чемпионате мира U-20, а также за национальную команду на Олимпийских играх, где был самым молодым участником турнира, и на чемпионате мира.
Ожидается, что на нынешнем драфте НХЛ будут выбраны и другие латвийские хоккеисты, среди которых нападающие Оливерс Мурниекс, Рудолфс Берзкалнс и Бруно Османис, вратарь Патрикс Плуминьш и другие.
До сих пор максимальным числом латвийских игроков, выбранных на одном драфте НХЛ, были три хоккеиста. Такое происходило пять раз — в 1992, 2002, 2015, 2022 и 2024 годах. В прошлом году на драфте не был выбран ни один представитель Латвии.