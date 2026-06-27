Мечты сбываются: установив исторический рекорд, латвийский хоккеист оказался в составе знаменитой команды НХЛ

До сих пор максимальным числом латвийских игроков, выбранных на одном драфте НХЛ, были три хоккеиста. Такое происходило пять раз — в 1992, 2002, 2015, 2022 и 2024 годах. В прошлом году на драфте не был выбран ни один представитель Латвии.