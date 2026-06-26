На ЧМ по футболу Япония и Швеция пробились в плей-офф, а США проиграли Турции
Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Матч заключительного тура группы F, прошедший в Арлингтоне, завершился со счетом 1:1 (0:0).
На 56-й минуте Даидзэн Маэда вывел команду Японии вперед, однако уже через шесть минут Антони Эланга восстановил равновесие.
В другом матче группы F сборная Нидерландов в Канзас-Сити обыграла Тунис со счетом 3:1 (2:0) и заняла первое место в группе.
Нидерландцы открыли счет уже на третьей минуте благодаря автоголу капитана сборной Туниса Эльеса Схири. Спустя четыре минуты Брайан Бробби удвоил преимущество своей команды.
В начале второго тайма Хазем Мастури сократил отставание Туниса, однако на 62-й минуте Ян Паул ван Хеке установил окончательный счет — 3:1.
В первом туре Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2), а Швеция разгромила Тунис (5:1). Во втором туре нидерландцы со счетом 5:1 обыграли шведов, а Япония разгромила Тунис — 4:0.
По итогам группового этапа первое место заняли Нидерланды с семью очками. Япония набрала пять очков, Швеция — четыре. Все три команды вышли в плей-офф, тогда как Тунис завершил турнир без набранных очков.
Ранее сборная США завершила групповой этап домашнего чемпионата мира поражением, хотя еще до заключительного тура обеспечила себе первое место в группе D. Американцы уступили сборной Турции со счетом 2:3 (1:2). Несмотря на победу, турки уже потеряли шансы на выход в плей-офф после двух поражений в первых матчах.
Хозяева открыли счет уже на третьей минуте — отличился Остен Трасти. Однако спустя семь минут Арда Гюлер восстановил равновесие, а на 31-й минуте Оркун Кёкчю вывел Турцию вперед.
В начале второго тайма Себастьян Берхалтер точным ударом с линии штрафной сделал счет 2:2. Победу турецкой сборной на последней компенсированной минуте принес Джан Айхан.
Во втором матче группы D сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью — 0:0 (0:0). Этот результат обеспечил австралийцам второе место в группе, а Парагваю сохранил хорошие шансы на выход в плей-офф с третьего места.
В первых двух турах США обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), досрочно гарантировав себе место в плей-офф. В остальных матчах Австралия победила Турцию (2:0), а Парагвай оказался сильнее турок (1:0).
По итогам группового этапа первое место с шестью очками заняли США. Австралия с четырьмя очками стала второй, Парагвай с таким же количеством очков финишировал третьим, а Турция, набрав три очка, заняла последнее место в группе.