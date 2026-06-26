На ЧМ по футболу Япония и Швеция пробились в плей-офф, а США проиграли Турции

Ранее сборная США завершила групповой этап домашнего чемпионата мира поражением, хотя еще до заключительного тура обеспечила себе первое место в группе D. Американцы уступили сборной Турции со счетом 2:3 (1:2). Несмотря на победу, турки уже потеряли шансы на выход в плей-офф после двух поражений в первых матчах.