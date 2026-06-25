В выходные в Риге пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам мирового уровня
На этой неделе на трассе «Бикерниеки» в Риге пройдут крупнейшие в этом сезоне соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам — чемпионат Балтии CFMOTO. За победу и возможный рекорд круга поборются более 100 гонщиков из стран Балтии и Финляндии, включая спортсменов мирового уровня.
Уже в эти выходные в Риге на трассе в Бикерниеки пройдут крупнейшие в этом году соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам — чемпионат Балтии CFMOTO. 27 и 28 июня, в честь 60-летия трассы "Бикерниеки", сильнейшим латвийским гонщикам будут противостоять не только спортсмены из соседних стран, но и звезды мирового уровня из Финляндии, цель которых одна — побить рекорд круга трассы Бикерниеки.
В юбилейный для самой знаменитой трассы Балтии год у жителей и гостей Риги будет уникальная возможность увидеть соревнования мирового уровня с участием более 100 сильнейших гонщиков Балтии, выступающих в десяти классах мотоциклов.
Главной интригой станет класс "супербайк", где талантливый латвийский гонщик и на данный момент самый быстрый пилот Балтии Иво Винниньш (Motosport Racing Club) встретится не только с сильнейшими соперниками из соседних стран, но и с признанными финскими мотогонщиками Эмели Лахти и Кенни Коскиненом. Один из самых талантливых финских пилотов Эмели Лахти в этом году занял третье место в классе "суперсток" на престижной 24-часовой гонке в Ле-Мане, а Кенни Коскинен регулярно поднимается на пьедестал международных соревнований и известен своими рекордами скорости.
В субботу, 27 июня, состоится Track Day — свободные тренировочные заезды. В воскресенье, 28 июня, пройдет основной соревновательный день, в ходе которого будут разыграны комплекты медалей в десяти классах и станет известно, удастся ли в этом году превзойти рекорд круга трассы Бикерниеки, который составляет 1 минуту 36 секунд.
В воскресенье с 9:00 до 11:30 запланированы официальные тренировки, после чего в 11:40 начнется квалификация, которая определит стартовые позиции участников. Перед началом гонок, в 14:10, на трассе состоится совместный парадный круг участников и зрителей — каждый, кто приедет на собственном мотоцикле, сможет присоединиться к торжественному открытию чемпионата Балтии CFMOTO.
Первый старт будет дан в 14:30 в классе ретро, или классических мотоциклов. До самого вечера зрители смогут увидеть гонщиков всех категорий — от молодых талантов на мотоциклах классов "стрит" и "суперспорт 300" до опытных пилотов мирового уровня на мощнейших мотоциклах класса "супербайк". Именно соревнования в "супербайк" в этом году обещают стать самым зрелищным событием как для зрителей, так и для участников, поскольку впервые в истории чемпионата сильнейшие гонщики Балтии встретятся на трассе с лучшими пилотами Финляндии.