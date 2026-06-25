В выходные в Риге пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам мирового уровня

Первый старт будет дан в 14:30 в классе ретро, или классических мотоциклов. До самого вечера зрители смогут увидеть гонщиков всех категорий — от молодых талантов на мотоциклах классов "стрит" и "суперспорт 300" до опытных пилотов мирового уровня на мощнейших мотоциклах класса "супербайк". Именно соревнования в "супербайк" в этом году обещают стать самым зрелищным событием как для зрителей, так и для участников, поскольку впервые в истории чемпионата сильнейшие гонщики Балтии встретятся на трассе с лучшими пилотами Финляндии.