В Ригу едут тысячи гостей на чемпионат по бриджу - но не все понимают, зачем он нужен
В Риге начинается крупный чемпионат Европы по бриджу, но вокруг него уже возник вопрос о деньгах: организаторы получили 200 000 евро от Латвийского агентства инвестиций и развития и Рижской думы и рассчитывают еще на такую же сумму из госбюджета.
В субботу начинается 57-й чемпионат Европы по бриджу среди национальных команд, после него пройдет и молодежный чемпионат. Организаторы уже получили на проведение этих мероприятий 100 000 евро от Латвийского агентства инвестиций и развития, столько же — от Рижской думы, и рассчитывают еще на 200 000 евро из государственного бюджета.
Член правления SIA Bridža akadēmija Карлис Рубинс в разговоре с программой TV3 «900 dekundes» рассказал, что это предприятие было создано для проведения чемпионатов.
Договор о проведении чемпионата в Латвии был подписан полтора года назад, однако вопрос о выделении денег начали обсуждать только на самом финише. Рубинс указывает, что принятие таких решений находится в компетенции государства и самоуправлений.
Часть помещений в выставочном центре на Кипсале организаторы турнира получили бесплатно. Основные расходы связаны со световым и звуковым оборудованием, столами, новыми картами для каждой игры, а также машинами, которые эти карты раздают. По словам Рубинса, в общей сложности организаторы проведут в зале на Кипсале 23 дня, а в подготовку мероприятия вовлечено много людей.
На вопрос о том, что будет, если правительство не выделит 200 000 евро, Рубинс ответил, что этот вопрос «не ко мне». По его словам, он отвечает за приезд участников чемпионата, условия их проживания и проведение самого турнира.
Говоря о пользе для общества, член правления SIA Bridža akadēmija отметил, что на время чемпионата в Ригу приедут более 1000 участников, а всего — около 2000 иностранных гостей. «Это колоссальная отдача для туристической отрасли, ресторанов», — заявил Рубинс.