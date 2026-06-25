В Ригу едут тысячи гостей на чемпионат по бриджу - но не все понимают, зачем он нужен

В субботу начинается 57-й чемпионат Европы по бриджу среди национальных команд, после него пройдет и молодежный чемпионат. Организаторы уже получили на проведение этих мероприятий 100 000 евро от Латвийского агентства инвестиций и развития, столько же — от Рижской думы, и рассчитывают еще на 200 000 евро из государственного бюджета.