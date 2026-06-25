На ЧМ по футболу бразильцы и марокканцы уверенно шагнули в плей-офф
Сборные Бразилии и Марокко обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира, завершив групповой этап без поражений. В матчах третьего тура группы C бразильцы со счетом 3:0 (2:0) обыграли сборную Шотландии, а команда Марокко победила Гаити — 4:2 (2:2).
В составе сборной Бразилии два мяча в первом тайме забил Винисиус Жуниор, а после перерыва еще один гол в ворота шотландцев отправил Матеус Кунья. Жуниор в этой встрече забил трижды, однако один из его голов, забитый в середине первого тайма, был отменен из-за нарушения правил.
В составе бразильской сборной на поле также вернулся Неймар, который не играл за национальную команду с октября 2023 года. Первые два матча чемпионата мира он пропустил из-за травмы, а в игре против Шотландии вышел на замену на 76-й минуте.
Сборная Марокко по ходу матча дважды уступала Гаити, однако сумела отыграться и одержать победу. На 10-й минуте после удара Ленни Жозефа с близкого расстояния мяч от спины марокканского вратаря Ясина Буну оказался в воротах, и Гаити повело со счетом 1:0. На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счет — 1:1. На 43-й минуте Вильсон Исидор вновь вывел Гаити вперед, великолепным ударом примерно с 20 метров отправив мяч в левый верхний угол ворот. Однако уже в компенсированное к первому тайму время после передачи Хакими счет сравнял Исмаэль Сайбари.
Победный для Марокко гол на 78-й минуте забил Суфьян Рахими, а окончательный счет 4:2 на 89-й минуте установил Гессим Ясин.
В первых двух турах группы C Бразилия сыграла вничью с Марокко — 1:1 и разгромила Гаити — 3:0. Марокканцы обыграли Шотландию — 1:0, а шотландцы с таким же счетом победили Гаити.
В итоговой таблице группы C первое и второе места заняли сборные Бразилии и Марокко, набравшие по семь очков в трех матчах. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей первое место заняли бразильцы, вторыми стали марокканцы. Сборная Шотландии с тремя очками финишировала третьей и может выйти в следующий раунд, если окажется одной из восьми лучших команд, занявших третьи места среди 12 групп. Сборная Гаити не набрала ни одного очка и завершила выступление на турнире.