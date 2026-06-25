На ЧМ по футболу бразильцы и марокканцы уверенно шагнули в плей-офф

Сборная Марокко по ходу матча дважды уступала Гаити, однако сумела отыграться и одержать победу. На 10-й минуте после удара Ленни Жозефа с близкого расстояния мяч от спины марокканского вратаря Ясина Буну оказался в воротах, и Гаити повело со счетом 1:0. На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счет — 1:1. На 43-й минуте Вильсон Исидор вновь вывел Гаити вперед, великолепным ударом примерно с 20 метров отправив мяч в левый верхний угол ворот. Однако уже в компенсированное к первому тайму время после передачи Хакими счет сравнял Исмаэль Сайбари.