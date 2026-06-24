На ЧМ по футболу англичане не смогли забить ни одного гола Гане, а Португалия разгромила Узбекистан

Англичане считались фаворитами встречи, больше владели мячом и чаще били по воротам, однако пробить вратаря Бенджамина Асари им так и не удалось. Самый опасный момент Англия создала на 86-й минуте, когда после удара головой Нико О’Райли мяч попал в перекладину.