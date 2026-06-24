На ЧМ по футболу англичане не смогли забить ни одного гола Гане, а Португалия разгромила Узбекистан
Во вторник в матче второго тура чемпионата мира в группе L сборная Англии сыграла вничью со сборной Ганы — 0:0 (0:0).
Англичане считались фаворитами встречи, больше владели мячом и чаще били по воротам, однако пробить вратаря Бенджамина Асари им так и не удалось. Самый опасный момент Англия создала на 86-й минуте, когда после удара головой Нико О’Райли мяч попал в перекладину.
В другом матче группы L сборная Хорватии со счетом 1:0 (0:0) обыграла Панаму, лишив соперника шансов на выход в плей-офф.
Единственный гол хорваты забили на 54-й минуте: после передачи с правого фланга в исполнении Йосипа Станишича точным ударом отметился Анте Будимир, переигравший отлично действовавшего вратаря соперников Орландо Москеру. Надежно сыграл и голкипер хорватов Доминик Ливакович, несколько раз выручивший свою команду.
Для Луки Модрича этот матч стал 200-м в составе сборной Хорватии.
После двух туров в группе L у сборных Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии — три, а Панама очков не набрала.
Тем временем в матче второго тура группы K чемпионата мира колумбийцы со счетом 1:0 (0:0) обыграли сборную Демократической Республики Конго.
Даниэль Муньос уже на шестой минуте отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен из-за положения вне игры. В первые 20 минут колумбийцы неоднократно создавали опасные моменты, но надежно действовал вратарь Лионель Мпаси-Нзау.
Победный гол был забит на 76-й минуте. После передачи Хуана Кинтеро Муньос нанес мощный удар в штрафной площади, а мяч после рикошета оказался в сетке ворот.
В компенсированное время футболисты ДР Конго могли сравнять счет, однако вратарь сборной Колумбии Камило Варгас отразил несколько опасных ударов.
Ранее в другом матче группы K сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5:0.
После двух туров Колумбия с шестью очками гарантировала себе место в плей-офф. У Португалии четыре очка, у ДР Конго — одно, а Узбекистан остается без набранных очков.