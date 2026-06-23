Месси установил исторический рекорд на чемпионате мира по футболу
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 (1:0) и оба мяча забил Месси, который на нынешнем турнире отличился уже пять раз.
Теперь на счету аргентинца 18 голов в финальных турнирах чемпионатов мира — на два больше, чем у прежнего рекордсмена, немца Мирослава Клозе. Среди действующих футболистов ближе всех к этому достижению находится француз Килиан Мбаппе, забивший 16 мячей.
Первый шанс установить рекорд Месси получил уже на девятой минуте, однако не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Тем не менее на 38-й минуте аргентинец завершил атаку, в создании которой сам же принимал участие, и после передачи Факундо Медины ударом примерно с 13 метров забил свой 17-й гол на чемпионатах мира.
Во втором тайме игра проходила осторожно, однако в компенсированное время аргентинцы забили еще раз. После выхода Хулиана Альвареса к воротам счет не изменился, но мяч отскочил к Месси, который обыграл нескольких соперников и со второй попытки отправил его в сетку.
В последние секунды встречи Месси мог оформить свой второй хет-трик на нынешнем турнире, однако после его штрафного удара мяч пролетел рядом со штангой.
После двух туров Аргентина набрала шесть очков и практически обеспечила себе первое место в группе.