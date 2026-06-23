Месси установил исторический рекорд на чемпионате мира по футболу

Первый шанс установить рекорд Месси получил уже на девятой минуте, однако не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Тем не менее на 38-й минуте аргентинец завершил атаку, в создании которой сам же принимал участие, и после передачи Факундо Медины ударом примерно с 13 метров забил свой 17-й гол на чемпионатах мира.