Франция и Норвегия обеспечили себе места в плей-офф чемпионата мира по футболу
Сборные Франции и Норвегии по футболу одержали вторые победы на чемпионате мира и обеспечили себе выход в плей-офф. Главными героями матчей стали Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, оформившие по дублю.
В матче группы I Франция со счетом 3:0 (1:0) обыграла Ирак. Два мяча забил Мбаппе, доведя свой счет голов на чемпионатах мира до 16, еще один гол на счету Усмана Дембеле. Чуть ранее аргентинец Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя число своих голов на турнире до 18.
На 14-й минуте Мбаппе после комбинации с Микаэлем Олисе дальним ударом левой ногой открыл счет. Из-за грозы перерыв между таймами затянулся почти на два часа.
На 54-й минуте иракцы ошиблись при розыгрыше мяча, французы перехватили его, и после передачи Дембеле Мбаппе в своем сотом матче за сборную сделал счет 2:0. Окончательный результат на 66-й минуте установил Дембеле.
В другом матче группы I Норвегия победила Сенегал со счетом 3:2 (1:0). У норвежцев дважды отличился Холанн, еще один мяч забил Маркус Педерсен. Оба гола сенегальцев записал на свой счет Исмаила Сарр.
Педерсен открыл счет на 43-й минуте, выйдя на замену уже на 13-й минуте вместо получившего травму Юлиана Рюерсона.
Холанн несколько раз был близок к голу, в том числе попал в штангу, но на 48-й минуте после передачи Мартина Эдегора все же поразил ворота соперника. Через пять минут Сарр после паса Садио Мане сократил отставание — 1:2.
На 58-й минуте Холанн, получив передачу от Патрика Берга, перебросил мяч через вратаря и вновь увеличил преимущество норвежцев. Уже в компенсированное время Сарр после передачи Николя Джексона оформил дубль и установил окончательный счет — 2:3.
После двух туров в группе I Франция и Норвегия имеют по шесть очков и в последнем туре разыграют первое место в группе. Сенегал и Ирак очков пока не набрали.