Франция и Норвегия обеспечили себе места в плей-офф чемпионата мира по футболу

В матче группы I Франция со счетом 3:0 (1:0) обыграла Ирак. Два мяча забил Мбаппе, доведя свой счет голов на чемпионатах мира до 16, еще один гол на счету Усмана Дембеле. Чуть ранее аргентинец Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя число своих голов на турнире до 18.