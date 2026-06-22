На чемпионате мира по футболу сборная Ирана опять сыграла в ничью, а Кабо-Верде продолжает творить сенсации
Сборная Бельгии по футболу в Инглвуде осталась в меньшинстве и сыграла вничью со сборной Ирана в матче чемпионата мира. Встреча группы G завершилась без забитых мячей — 0:0.
На 25-й минуте иранец Мехди Тареми после исполнения штрафного удара отправил мяч в правый нижний угол ворот, однако после просмотра видеоповтора был зафиксирован офсайд, и гол не засчитали.
На 59-й минуте бельгиец Максим де Кейпер пробил с линии вратарской в левый нижний угол, но голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд сумел отразить удар.
На 66-й минуте бельгийцы остались вдесятером. Защитник Натан Нгой попытался отдать пас назад вратарю Тибо Куртуа, однако передача получилась слишком слабой. После этого он нарушил правила против Тареми, который выходил один на один с Куртуа.
В оставшееся время обе команды создали несколько опасных моментов, однако оба вратаря действовали надежно.
До этого в группе G ни одна из команд не одержала победы на этом чемпионате: сборные Новой Зеландии и Ирана сыграли вничью 2:2, а Бельгия и Египет разошлись миром — 1:1.
Тем временем сборная Египта в Ванкувере одержала свою первую в истории победу в финальных турнирах чемпионатов мира. В матче группы G египтяне обыграли Новую Зеландию со счетом 3:1 (0:1).
На 15-й минуте новозеландцев вперед вывел Финн Сурман, который головой замкнул подачу после розыгрыша углового.
В начале второго тайма счет сравнял Мустафа Зико, а менее чем через десять минут после его передачи Мохамед Салах вывел Египет вперед. В концовке основного времени Трезеге увеличил преимущество египтян, отправив мяч в ворота после подачи Салаха с углового.
Ранее в группе G сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью 0:0.
После двух туров у Египта четыре очка, по два очка имеют Иран и Бельгия, а у Новой Зеландии одно очко.
В матче группы H, который прошел в Майами-Гарденс, сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью 2:2 (2:1).
На 24-й минуте Кевин Ленини вывел Кабо-Верде вперед, отличившись после розыгрыша штрафного удара.
Перед перерывом уругвайцы сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Максимилиано Араухо первым успел на добивание и сравнял счет, а на шестой компенсированной минуте первого тайма Агустин Каноббио после передачи Араухо сделал счет 2:1.
Во втором тайме Кабо-Верде восстановил равновесие. На 61-й минуте вышедший на замену Элиу Варела воспользовался тем, что вратарь соперника покинул штрафную площадь, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.
В первом матче второго тура группы H сборная Испании со счетом 4:1 победила Саудовскую Аравию.
После двух туров в группе H у Испании четыре очка, по два очка набрали Уругвай и Кабо-Верде, а у Саудовской Аравии одно очко.