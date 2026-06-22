На чемпионате мира по футболу сборная Ирана опять сыграла в ничью, а Кабо-Верде продолжает творить сенсации

На 66-й минуте бельгийцы остались вдесятером. Защитник Натан Нгой попытался отдать пас назад вратарю Тибо Куртуа, однако передача получилась слишком слабой. После этого он нарушил правила против Тареми, который выходил один на один с Куртуа.