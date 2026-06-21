Самая маленькая страна-участница ЧМ по футболу завоевала свое первое очко
Фото: AP Photo/Ed Zurga
Вратарь Кюрасао Элой Рум творил чудеса.
В мире

Самая маленькая страна-участница ЧМ по футболу завоевала свое первое очко

Отдел спорта

Otkrito.lv

Сборная Эквадора не смогла пробить оборону команды Кюрасао во втором туре группы E на чемпионате мира по футболу. Встреча на стадионе в Канзас-Сити (штат Миссури) завершилась в ничью (0:0).

Вратарь Кюрасао Элой Ром сделал фантастические 15 сэйвов, отражая непрекращающиеся атаки явного фаворита - Эквадора. Таким образом команда - дебютант игр - завоевала первое в его истории очко на чемпионате мира.

В 1-м туре сборная Эквадора уступила Кот-д’Ивуару (0:1). Днем ранее команда Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7). Матч 2-го тура в этой же группе между сборными Германии и Кот-д’Ивуара завершился победой немцев (2:1). Таким образом Германия досрочно выиграла в группе E, обеспечив себе место в плей-офф чемпионата.

Тем временем сборная Японии разгромила Тунис со счетом 4:0 (2:0), нанеся сопернику второе крупное поражение подряд на турнире.

Два мяча в составе японцев забил Аясе Уэда, еще по голу на свой счет записали Даити Камада и Дзюнъя Ито.

Счет был открыт уже на 4-й минуте, когда Кейто Накамура прострелил в штрафную, а Камада отправил мяч в сетку. На 31-й минуте Уэда мощным ударом с линии штрафной удвоил преимущество Японии.

Третий гол японцы забили на 69-й минуте. После передачи Уэды Ито обыграл защитника, вышел один на один с вратарем и точно пробил по воротам.

Окончательный счет на 83-й минуте установил Уэда. После ошибки тунисцев на своей половине поля японцы организовали быструю атаку, которую завершил навес Кайсю Сано и точный удар головой Уэды.

Ранее в группе F сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1 (2:0).

После двух туров в группе F по четыре очка имеют Нидерланды и Япония, три очка у Швеции, а Тунис остается без набранных очков.
 

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