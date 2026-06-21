Самая маленькая страна-участница ЧМ по футболу завоевала свое первое очко
Сборная Эквадора не смогла пробить оборону команды Кюрасао во втором туре группы E на чемпионате мира по футболу. Встреча на стадионе в Канзас-Сити (штат Миссури) завершилась в ничью (0:0).
Вратарь Кюрасао Элой Ром сделал фантастические 15 сэйвов, отражая непрекращающиеся атаки явного фаворита - Эквадора. Таким образом команда - дебютант игр - завоевала первое в его истории очко на чемпионате мира.
В 1-м туре сборная Эквадора уступила Кот-д’Ивуару (0:1). Днем ранее команда Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7). Матч 2-го тура в этой же группе между сборными Германии и Кот-д’Ивуара завершился победой немцев (2:1). Таким образом Германия досрочно выиграла в группе E, обеспечив себе место в плей-офф чемпионата.
Тем временем сборная Японии разгромила Тунис со счетом 4:0 (2:0), нанеся сопернику второе крупное поражение подряд на турнире.
Два мяча в составе японцев забил Аясе Уэда, еще по голу на свой счет записали Даити Камада и Дзюнъя Ито.
Счет был открыт уже на 4-й минуте, когда Кейто Накамура прострелил в штрафную, а Камада отправил мяч в сетку. На 31-й минуте Уэда мощным ударом с линии штрафной удвоил преимущество Японии.
Третий гол японцы забили на 69-й минуте. После передачи Уэды Ито обыграл защитника, вышел один на один с вратарем и точно пробил по воротам.
Окончательный счет на 83-й минуте установил Уэда. После ошибки тунисцев на своей половине поля японцы организовали быструю атаку, которую завершил навес Кайсю Сано и точный удар головой Уэды.
Ранее в группе F сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1 (2:0).
После двух туров в группе F по четыре очка имеют Нидерланды и Япония, три очка у Швеции, а Тунис остается без набранных очков.