На чемпионате мира по футболу еще одна команда-хозяйка обеспечила себе место в плей-офф

Марокканцы со счетом 1:0 (1:0) обыграли Шотландию. Единственный гол был забит уже на 72-й секунде встречи. Брахим Диас точной передачей вывел Исмаэля Саибари на ударную позицию, и тот мощным ударом отправил мяч в сетку. Для Саибари этот гол стал вторым на нынешнем чемпионате мира.