На чемпионате мира по футболу еще одна команда-хозяйка обеспечила себе место в плей-офф
Сборная США по футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Во втором матче группы D в Сиэтле американцы со счетом 2:0 (2:0) обыграли Австралию.
На 11-й минуте Фоларин Балогун ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, после чего австралийский защитник Кэмерон Бёрджесс срезал мяч в собственные ворота. На 44-й минуте после передачи в штрафную мяч отскочил от игрока сборной Австралии к Александру Фримену, который удвоил преимущество хозяев.
Во втором тайме опасных моментов, способных привести к голам, команды не создали.
В другом матче группы с результатом 1:0 Парагвай одолел Турцию.
После двух туров у США шесть очков, у Австралии — три, у Парагвая тоже три и пока остается без очков Турция.
Тем временем сборные Марокко и Бразилии по футболу, сыгравшие между собой вничью в первом туре чемпионата мира, одержали победы во вторых матчах группы C.
Марокканцы со счетом 1:0 (1:0) обыграли Шотландию. Единственный гол был забит уже на 72-й секунде встречи. Брахим Диас точной передачей вывел Исмаэля Саибари на ударную позицию, и тот мощным ударом отправил мяч в сетку. Для Саибари этот гол стал вторым на нынешнем чемпионате мира.
В другом матче Бразилия разгромила Гаити со счетом 3:0 (3:0). Все три мяча были забиты в первом тайме. На 23-й минуте первым на добивании после отраженного вратарем Джонни Пласидом удара оказался Матеус Кунья. На 36-й минуте он оформил дубль, вновь поразив ворота после передачи Винисиуса Жуниора.
В компенсированное к первому тайму время Лукас Пакета вывел Винисиуса один на один с голкипером, и нападающий установил окончательный счет — 3:0.
После двух туров в группе C у Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии — три, а сборная Гаити остается без набранных очков.