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Желающих поучаствовать в Лондонском марафоне оказалось так много, что теперь бегать будут два дня
Лондонский марафон 2027 года впервые пройдет в течение двух дней, сообщили организаторы соревнований.
В нынешнем году марафон в Лондоне завершили 59 830 участников, а в следующем году организаторы рассчитывают превысить отметку в 100 000 финишировавших.
24 апреля на старт выйдут женщины-элита, участницы соревнований на инвалидных колясках и любительского забега среди женщин. 25 апреля аналогичные старты пройдут среди мужчин и параспортсменов.
На марафоне этого года впервые в истории сразу два спортсмена преодолели дистанцию быстрее двух часов. Кениец Себастьян Саве показал лучший результат в истории — 1 час 59 минут 30 секунд.
На Лондонский марафон 2027 года и другие связанные с ним забеги уже зарегистрировались 1,3 миллиона человек, что стало новым рекордом.