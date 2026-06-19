Сборная Мексики первой обеспечила себе место в плей-офф ЧМ по футболу

В турнирной таблице группы после двух матчей у сборной Мексики максимальные шесть очков. Три очка имеет Южная Корея, а по одному очку набрали сборные Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые в первом матче дня сыграли между собой вничью 1:1 (1:0).