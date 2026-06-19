Сборная Мексики первой обеспечила себе место в плей-офф ЧМ по футболу
Сборная Мексики, одна из хозяек чемпионата мира по футболу, первой обеспечила себе выход в плей-офф турнира, одержав вторую победу в двух матчах.
Во встрече второго тура группы А мексиканцы со счетом 1:0 (0:0) обыграли сборную Южной Кореи и гарантировали себе место в матчах на выбывание.
Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Ромо.
В турнирной таблице группы после двух матчей у сборной Мексики максимальные шесть очков. Три очка имеет Южная Корея, а по одному очку набрали сборные Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые в первом матче дня сыграли между собой вничью 1:1 (1:0).
В заключительном туре группового этапа мексиканцы встретятся с Чехией, а южнокорейцы сыграют со сборной ЮАР.
Тем временем, одна из хозяек турнира, Канада, одержала свою первую в истории победу в финальных турнирах чемпионатов мира, разгромив во втором туре группы В сборную Катара со счетом 6:0 (3:0).
Хет-триком в составе хозяев отметился Джонатан Дэвид, отличившийся на 29-й минуте и в компенсированное время обоих таймов. Еще по голу забили Кайл Ларин и Нейтан Салиба, а Мохаммад аль-Манай один раз отправил мяч в собственные ворота.
Борьбу Катара за очки осложнила красная карточка, полученная Хомамом аль-Амином на 33-й минуте. А на 53-й минуте катарцы остались уже вдевятером после удаления Асима Мадибо.
В первом матче второго тура группы В сборная Швейцарии со счетом 4:1 (0:0) победила команду Боснии и Герцеговины.
Перед заключительным туром в группе по четыре очка имеют Канада и Швейцария, а по одному очку набрали Босния и Герцеговина и Катар.
В последнем туре Канада сыграет со Швейцарией, а сборная Боснии и Герцеговины встретится с Катаром.
Нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в котором участвуют 48 сборных. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде. Все 48 команд разделены на 12 групп по четыре сборные.
В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Групповой этап завершится 27 июня, а уже 28 июня стартуют матчи на выбывание. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июля, 18 июля проигравшие полуфиналисты разыграют бронзовые медали, а 19 июля определится чемпион мира.