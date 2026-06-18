Латвия предупредил ФИБА о том, что не желает играть в баскетбол с командами из стран-агрессоров
Баскетбольные федерации Латвии и еще девяти стран предупредили Международную федерацию баскетбола (ФИБА) о возможном отказе играть против команд стран-агрессоров на чемпионате мира по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет, если те получат право участия в турнире.
Хотя решение об официальном возвращении сборных России и Беларуси на международные соревнования под своими флагами пока не принято, баскетбольные федерации десяти стран уже заранее предупредили ФИБА, что могут отказаться играть против сборных обеих стран-агрессоров.
В опубликованном совместном письме десяти национальных федераций подчеркивается, что такая позиция будет распространяться и на другие турниры с участием команд стран-агрессоров.
Письмо подписали президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис, а также руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Украины и Швеции.
Финальный турнир чемпионата мира U-23 пройдет в сентябре, а квалификационные соревнования состоятся этим летом.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в этом месяце мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 стала победителем чемпионата мира.