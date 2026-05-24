Латвийская хоккейная команда получила на чемпионате мира подкрепление из-за океана
Эдуардс Тралмакс в АХЛ играет успешно.
Нападающий Эдуард Тралмакс в воскресенье прибыл в Цюрих, чтобы помочь мужской сборной Латвии по хоккею в оставшихся матчах чемпионата мира.

В четверг команда Гранд-Рапидса “Гриффинс”, которую представляет Тралмакс, потерпела поражение в четвертьфинале плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) — розыгрыша Кубка Колдера. Перед вылетом в Цюрих хоккеисту еще нужно было уладить формальности в клубе.

В регулярном чемпионате АХЛ Тралмакс в 64 матчах забросил 26 шайб и отдал 16 результативных передач, а в плей-офф Кубка Колдера в восьми играх отметился четырьмя голами.

В воскресенье сборная Латвии в 17:20 встретится с Великобританией, а в заключительном матче группового этапа 26 мая в 13:20 латвийские хоккеисты сыграют против Венгрии.

Победы в основное время в обоих матчах гарантируют латвийской сборной выход в четвертьфинал, который состоится в четверг.

