Сможете отличить подделку от настоящего фото? 7 признаков, выдающих искусственный интеллект
Шесть пальцев на руке, странные отражения или идеально гладкая кожа - искусственный интеллект оставляет следы даже на очень реалистичных фотографиях. Как не попасться на обман и распознать снимок, созданный нейросетью? Есть семь деталей, которые стоит проверить.
Искусственный интеллект уже научился создавать настолько реалистичные изображения, что с первого взгляда их практически невозможно отличить от настоящих фотографий. В интернете все чаще появляются снимки несуществующих событий, людей и мест. При этом далеко не всегда указывается, что изображение было сгенерировано нейросетью. Однако даже самые современные технологии пока не совершенны. Существует как минимум семь признаков, которые помогут распознать подделку.
1. У искусственного интеллекта проблемы с анатомией
Один из самых распространенных признаков, сразу выдающих ненастоящую фотографию, - странное изображение людей и других живых существ.
Искусственный интеллект нередко ошибается при создании человеческих рук, особенно пальцев и ладоней. Например, у человека на снимке может оказаться шесть пальцев, они могут быть неестественно длинными или даже сливаться друг с другом. Также стоит обратить внимание на то, как человек держит различные предметы.
Впрочем, технологии генерации изображений стремительно развиваются, поэтому подобные ошибки встречаются все реже. Правильное количество пальцев еще не означает, что фотография настоящая. Следует также внимательно изучить пропорции тела, позу и другие анатомические особенности.
2. Искусственный интеллект пока неидеально справляется с текстом
Еще одна важная деталь, которая помогает отличить изображение, созданное нейросетью, от настоящего, - надписи.
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Особое внимание стоит обращать на рекламные плакаты, афиши мероприятий и упаковки товаров. Иногда буквы оказываются искаженными, слова - бессмысленными, а текст напоминает случайный набор нелогично расположенных символов.
Хотя современные модели искусственного интеллекта уже достаточно хорошо справляются с изображением текста, ошибки все еще встречаются. Особенно заметны они в мелких надписях или тексте, расположенном на заднем плане.
3. Путаница с отражениями и тенями
Еще один признак, который может указывать на то, что с изображением что-то не так, - нелогичное направление света, теней и отражений.
На фотографиях, созданных искусственным интеллектом, нередко можно заметить подобные несоответствия. Например, тень человека может падать в противоположную сторону по сравнению с тенями окружающих предметов, а отражение в зеркале - не соответствовать тому, что находится перед ним.
Стоит также внимательно изучить окна, поверхности воды и другие объекты, в которых могут отражаться окружающие предметы. Иногда искусственный интеллект ошибается, изображая то, что должно быть видно в отражении.
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Впрочем, и на настоящих фотографиях освещение и игра света могут вводить в заблуждение. Поэтому необычная тень сама по себе еще не является убедительным доказательством того, что изображение создано искусственно.
4. Слишком идеально, чтобы быть правдой
Иногда подозрение вызывает то, что абсолютно все на фотографии выглядит безупречно - вплоть до мельчайших деталей.
Например, лица людей могут быть необычайно симметричными, кожа - совершенно гладкой, а освещение - настолько равномерным, будто снимок сделан в профессиональной фотостудии. Волосы, зубы и глаза также иногда выглядят чересчур идеально и неестественно.
Однако и здесь важно сохранять критическое отношение. Сегодня настоящие фотографии часто обрабатывают с помощью различных фильтров, эффектов и программ для редактирования изображений. Многие подобные инструменты доступны и в социальных сетях, позволяя существенно менять внешний вид снимков.
Кроме того, фотографии профессиональных фотографов тоже могут выглядеть почти так же безупречно, как изображения, созданные искусственным интеллектом. Поэтому не стоит торопиться с выводами - лучше внимательно изучить снимок.
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5. Странности могут скрываться на заднем плане
Рассматривая фотографию, мы обычно в первую очередь обращаем внимание на главный объект - человека, животное или какое-либо событие. Однако иногда стоит внимательнее изучить фон: именно там могут обнаружиться признаки того, что изображение создано нейросетью.
Например, у людей вдали могут быть искаженные лица, предметы могут сливаться друг с другом или располагаться совершенно нелогично.
Особенно внимательно стоит рассматривать фотографии с большими толпами людей или множеством мелких предметов. Искусственный интеллект иногда ошибается при создании форм объектов и сложных деталей.
При этом нужно учитывать, что похожие визуальные дефекты могут возникать и из-за низкого качества изображения или особенностей самой съемки.
6. Проверьте происхождение фотографии
Если снимок вызывает подозрения, но сразу определить, настоящий он или нет, не получается, стоит попытаться выяснить его происхождение.
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Для этого можно воспользоваться, например, инструментом Google Lens, который позволяет находить в интернете визуально похожие изображения. С его помощью можно узнать, публиковалась ли конкретная фотография раньше на других сайтах и в каком контексте она использовалась.
Например, если в социальных сетях появился снимок якобы недавно произошедшей катастрофы, Google Lens может помочь обнаружить, что фотография на самом деле была опубликована несколько лет назад или относится к совершенно другому событию.
Важно понимать, что подобные инструменты сами по себе не определяют, создано ли изображение искусственным интеллектом. Однако они помогают установить его происхождение и выяснить, не используется ли фотография для введения людей в заблуждение.
7. Изучите цифровые метаданные
Еще один способ проверить подлинность изображения - изучить цифровые данные, которые могут сопровождать фотографию. Это дополнительная информация, позволяющая узнать больше о происхождении снимка.
Например, технология Content Credentials, основанная на стандарте C2PA, помогает выяснить, с помощью какого программного обеспечения изображение было создано или отредактировано. В некоторых случаях эти данные также могут указывать на использование искусственного интеллекта.
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Проверить такую информацию можно, например, на сайте Content Credentials Verify, загрузив туда фотографию для анализа.
Однако следует учитывать, что далеко не все изображения содержат подобные данные. Кроме того, цифровая информация может исчезнуть, например, при сохранении фотографии в другом формате или публикации на платформе, которая не поддерживает сохранение этих сведений.