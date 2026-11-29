Искусственный интеллект уже научился создавать настолько реалистичные изображения, что с первого взгляда их практически невозможно отличить от настоящих фотографий. В интернете все чаще появляются снимки несуществующих событий, людей и мест. При этом далеко не всегда указывается, что изображение было сгенерировано нейросетью. Однако даже самые современные технологии пока не совершенны. Существует как минимум семь признаков, которые помогут распознать подделку.