В Латвии, согласно разъяснениям PTAC, претензии по поводу несоответствующей услуги можно предъявить в течение двух лет после ее получения. При этом о выявленных недостатках необходимо заявить в течение двух месяцев после их обнаружения. Однако эти сроки не следует автоматически переносить на гостиницы в других странах. Там могут действовать иные нормы национального законодательства, условия договора и специальные правила для туристических услуг.