Отель оказался хуже, чем на фото: можно ли потребовать возврата денег?
На фотографиях просторный номер с видом на море, а в действительности - грязные стены, сломанный кондиционер и стройка за окном. С такими неприятностями туристы иногда сталкиваются уже после заселения, когда деньги за проживание уплачены. Но можно ли потребовать компенсацию за испорченный отдых и в каких случаях гостиница обязана вернуть деньги?
За что гостиница должна компенсировать неудобства?
Главное правило - условия проживания должны соответствовать тому, что было обещано при бронировании. Это касается категории номера, его оснащения, оплаченных удобств и других существенных характеристик. Основанием для претензии могут стать неработающий кондиционер, отсутствие горячей воды, плесень, грязный номер, отсутствие оплаченного завтрака или ситуация, когда вместо номера с балконом и видом на море предоставили совершенно другой.
Как разъясняет Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC), если услуга не соответствует договоренности, потребитель может потребовать устранения недостатков, снижения цены или, при наличии оснований, отмены услуги и возврата денег.
Однако не каждое разочарование дает право на компенсацию. Например, если гостиница выглядит менее привлекательно, чем на рекламных фотографиях, но соответствует указанным при бронировании характеристикам, доказать нарушение будет сложнее.
Можно ли вернуть всю стоимость проживания?
Да, но только при наличии достаточно серьезных оснований. Если кондиционер не работал несколько часов, а затем его починили, требовать возврата стоимости недельного проживания вряд ли будет обоснованно. Но если в номере невозможно находиться из-за антисанитарных условий, отель отказывается устранить проблему и не предоставляет подходящую замену, основания для возврата денег могут быть значительно серьезнее.
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При этом законодательство не предусматривает универсальной компенсации в размере, например, 20% или 50% за любой недостаток. Сумма зависит от того, какие услуги не были предоставлены, насколько существенными были нарушения и как долго они продолжались.
В октябре 2025 года Суд Европейского союза рассмотрел показательное дело. Двое польских туристов приобрели отдых в пятизвездочном отеле в Албании, однако вскоре после их приезда начался снос гостиничных бассейнов и части прибрежной инфраструктуры. Работы сопровождались сильным шумом, а отдыхающие столкнулись и с другими неудобствами.
Суд разъяснил, что в исключительных случаях турист может рассчитывать на возврат полной стоимости путешествия, даже если часть услуг была предоставлена. Это возможно, если нарушения настолько серьезны, что поездка фактически утратила свое назначение.
Что делать, если номер забронирован через Booking.com?
Если жилье забронировано самостоятельно через Booking.com или другую платформу, прежде всего необходимо обратиться к администрации гостиницы и потребовать устранения недостатков. Одновременно можно сообщить о проблеме службе поддержки платформы, через которую оформлялось бронирование.
Но важно понимать, что посредник не всегда несет непосредственную ответственность за качество проживания. Все зависит от того, с кем заключен договор и какую роль платформа выполняла при бронировании.
Есть еще один момент, о котором часто забывают туристы. Правило о возможности отказаться от интернет-покупки в течение 14 дней не распространяется на бронирование гостиниц на конкретные даты. Это указано в разъяснениях Европейской комиссии.
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Если поездка куплена у туроператора
При покупке пакетного путешествия, включающего, например, перелет и проживание, действуют дополнительные гарантии. Как объясняет PTAC, ответственность за надлежащее выполнение предусмотренных договором туристических услуг несет туроператор.
Если вместо обещанной гостиницы туриста поселили в отель более низкого уровня, не предоставили оплаченные услуги или условия существенно отличаются от заявленных, необходимо обратиться к организатору путешествия.
Туроператору должна быть предоставлена возможность устранить недостатки, например, переселить туриста в другую гостиницу. Если проблема не решается, путешественник может при определенных условиях устранить ее самостоятельно и потребовать возмещения обоснованных расходов. После возвращения домой также можно требовать снижения стоимости поездки за услуги, которые не были предоставлены или оказались ненадлежащего качества.
Что делать сразу после обнаружения проблемы?
Специалисты по защите прав потребителей рекомендуют не ждать окончания отпуска. Чем раньше турист сообщит о недостатках, тем проще будет добиться их устранения. Прежде всего необходимо зафиксировать проблему. Желательно сфотографировать или снять на видео состояние номера, сохранить подтверждение бронирования, описание гостиницы и переписку с администрацией. После этого следует обратиться на ресепшен и потребовать конкретного решения: уборки, ремонта оборудования, предоставления другого номера или ранее оплаченной услуги.
Если администрация отказывается помочь, лучше направить письменную претензию. При пакетном путешествии необходимо также незамедлительно связаться с туроператором.
Если приходится переезжать в другую гостиницу, следует сохранить документы об оплате нового проживания и другие подтверждения дополнительных расходов. Они могут понадобиться при дальнейшем рассмотрении претензии.
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Сколько времени есть на подачу жалобы?
В Латвии, согласно разъяснениям PTAC, претензии по поводу несоответствующей услуги можно предъявить в течение двух лет после ее получения. При этом о выявленных недостатках необходимо заявить в течение двух месяцев после их обнаружения. Однако эти сроки не следует автоматически переносить на гостиницы в других странах. Там могут действовать иные нормы национального законодательства, условия договора и специальные правила для туристических услуг.
В случае спора с латвийским коммерсантом ответ на письменную претензию обычно должен быть предоставлен в течение 15 рабочих дней.
Куда обращаться, если гостиница отказалась возвращать деньги?
Если договориться с гостиницей или туроператором не удалось, дальнейшие действия зависят от того, где зарегистрирован поставщик услуги. При споре с латвийской компанией можно обратиться в Центр защиты прав потребителей. Однако важно учитывать, что PTAC не вправе самостоятельно присудить возмещение понесенных убытков. Если спор касается именно их взыскания и договориться с компанией не удалось, может потребоваться обращение в суд.
Если гостиница находится в другой стране Европейского союза, жителям Латвии может помочь Европейский потребительский центр ECC Latvia. Центр также оказывает помощь по спорам с компаниями из Норвегии и Исландии, а по британским компаниям сотрудничает с соответствующей организацией в Великобритании.
Еще один вариант для тех, кто оплачивал проживание банковской картой, - обратиться в банк и узнать о возможности оспорить платеж. Однако такая процедура не гарантирует возврат средств: банк будет оценивать обстоятельства и имеющиеся доказательства.
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Если спор возник с компанией из другой страны ЕС и сумма требования не превышает 5000 евро, при соблюдении установленных условий можно воспользоваться европейской процедурой рассмотрения малых исков. Эта процедура предназначена для упрощенного рассмотрения трансграничных гражданских споров. Она действует в странах Европейского союза, за исключением Дании.