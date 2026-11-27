Хотя стандартная туристическая страховка не покрывает риск неплатежеспособности авиакомпании, она может помочь сократить непредвиденные расходы в других ситуациях, связанных с отменой или задержкой рейсов, особенно если путешественник уже находится за границей. "Если полис предусматривает покрытие риска задержки или отмены транспорта и конкретная ситуация соответствует условиям страхования, страховка может покрыть дополнительные расходы на питание, проживание и проезд до места проживания, а в отдельных случаях - часть стоимости нового авиабилета. Все эти расходы покрываются в пределах указанных в полисе лимитов", - отмечает Корзанс.