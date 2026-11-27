Авиакомпания обанкротилась, а билеты уже куплены: как вернуть свои деньги?
При покупке авиабилетов стоит обращать внимание не только на их стоимость, но и на способ оплаты. Именно от него может зависеть, удастся ли вернуть деньги, если авиакомпания столкнется с финансовыми трудностями и отменит рейсы. Но даже наличие туристической страховки не гарантирует возмещения убытков.
Почему страховка не всегда поможет?
Приобретая туристическую страховку с покрытием риска отмены поездки, путешественники могут рассчитывать на защиту от финансовых потерь. Однако стандартное туристическое страхование не покрывает убытки, возникшие в результате неплатежеспособности авиакомпании или прекращения ее деятельности, поясняют в страховой компании Balcia.
"Страхование на случай отмены поездки действует, если путешественник не может отправиться в путешествие по причинам, связанным с ним самим или его близкими, например, в случае внезапного заболевания, травмы или других личных обстоятельств. Финансовые проблемы перевозчика к таким причинам не относятся. Поэтому за билет, который не был использован из-за неплатежеспособности авиакомпании или других финансовых затруднений, страховое возмещение не выплачивается", - объясняет руководитель Balcia в Латвии Эдгар Корзанс.
Как вернуть деньги за авиабилеты?
Если авиабилеты были оплачены банковской картой, а рейс не состоялся, пассажир может обратиться в банк с просьбой оспорить платеж в рамках процедуры chargeback. Поскольку сроки оспаривания платежей ограничены, связаться с банком рекомендуется сразу, как только становится известно, что рейс не состоится, а авиакомпания не вернет деньги. Если же билеты были оплачены банковским переводом, такая процедура, как правило, недоступна.
Если перелет приобретен у туроператора вместе с другими услугами в рамках пакетного тура, ответственность за организацию путешествия, как правило, несет туроператор, даже если один из поставщиков услуг не может выполнить свои обязательства.
Если авиакомпания продолжает работу, в случае отмены рейса пассажир имеет право выбрать между возвратом стоимости билета и альтернативным перелетом. Если же перевозчик прекращает деятельность и начинается процесс неплатежеспособности, пассажиру может потребоваться подать требование кредитора. Возврат денег в таком случае может занять длительное время и не гарантирован.
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В каких случаях страховка все-таки поможет?
Хотя стандартная туристическая страховка не покрывает риск неплатежеспособности авиакомпании, она может помочь сократить непредвиденные расходы в других ситуациях, связанных с отменой или задержкой рейсов, особенно если путешественник уже находится за границей. "Если полис предусматривает покрытие риска задержки или отмены транспорта и конкретная ситуация соответствует условиям страхования, страховка может покрыть дополнительные расходы на питание, проживание и проезд до места проживания, а в отдельных случаях - часть стоимости нового авиабилета. Все эти расходы покрываются в пределах указанных в полисе лимитов", - отмечает Корзанс.
Что стоит сделать еще при покупке билетов?
Чтобы снизить риск финансовых потерь, специалисты рекомендуют оплачивать авиабилеты банковской картой, сохранять подтверждение бронирования, документы об оплате и переписку с поставщиком услуг, а также следить за официальными сообщениями авиакомпании. При приобретении туристической страховки важно внимательно ознакомиться с перечнем покрываемых рисков, исключениями и максимальными размерами страхового возмещения.