Чтобы привыкнуть регулярно откладывать деньги, попробуйте "правило пяти евро". Каждый раз, когда удается отказаться от спонтанной или незапланированной покупки, откладывайте пять евро. Например, если вы решили обойтись без кофе навынос или удержались от импульсивной покупки, сэкономленные деньги или их часть можно перевести на отдельный накопительный счет. Важно, чтобы у вас не возникало ощущения, будто приходится во всем себе отказывать. Такая привычка помогает увидеть, как даже небольшие суммы постепенно превращаются в сбережения. Если откладывать по пять евро трижды в неделю, за год наберется 780 евро. При этом нагрузка на бюджет остается небольшой, поскольку не приходится выделять сразу крупную сумму.