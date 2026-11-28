Жителям Латвии раскрыли простые правила, которые помогут улучшить их финансовую ситуацию
Достаточно нескольких минут в неделю, чтобы просмотреть расходы, заметить ненужные платежи и понять, на что уходят деньги. О том, как сделать это без лишних усилий, рассказывает финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича.
Проверка расходов за неделю
В конце недели выделите хотя бы пять минут, чтобы просмотреть расходы за последние несколько дней в мобильном приложении банка или в интернет-банке. Сложная таблица для этого не нужна. Посмотрите, где и на что вы потратили деньги, и отметьте покупки, от которых могли бы отказаться на следующей неделе. Особого внимания заслуживают небольшие, но регулярные траты, например на кофе навынос, перекусы, спонтанные покупки или доставку еды.
Так проще заметить привычки, на которые в повседневной жизни вы обычно не обращаете внимания. Когда видишь, во сколько в сумме обходятся мелкие покупки, легче понять, на чем можно сэкономить без существенных изменений в привычном образе жизни.
Проверка подписок
Еще пару минут в неделю уделите регулярным платежам. Проверьте, за какие подписки и услуги деньги списываются с вашего счета автоматически. Это могут быть стриминговые сервисы, приложения, спортивные абонементы или другие услуги. По данным Eurostat, в 2025 году в Латвии платной подпиской для просмотра фильмов, сериалов или спортивных трансляций пользовались почти 17% интернет-пользователей. Это один из самых низких показателей в Европейском союзе, где средняя доля таких пользователей составляла 32,7%.
Особенно легко забыть об услугах с автоматической оплатой. Такие списания менее заметны, чем покупки в магазине. Между тем даже несколько небольших ежемесячных платежей за год могут сложиться в значительную сумму.
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Правило пяти евро
Чтобы привыкнуть регулярно откладывать деньги, попробуйте "правило пяти евро". Каждый раз, когда удается отказаться от спонтанной или незапланированной покупки, откладывайте пять евро. Например, если вы решили обойтись без кофе навынос или удержались от импульсивной покупки, сэкономленные деньги или их часть можно перевести на отдельный накопительный счет. Важно, чтобы у вас не возникало ощущения, будто приходится во всем себе отказывать. Такая привычка помогает увидеть, как даже небольшие суммы постепенно превращаются в сбережения. Если откладывать по пять евро трижды в неделю, за год наберется 780 евро. При этом нагрузка на бюджет остается небольшой, поскольку не приходится выделять сразу крупную сумму.
Сколько именно вы откладываете за один раз, менее важно, чем то, насколько регулярно вы это делаете. Пять минут в неделю на проверку расходов легко вписать в привычный распорядок. Когда вы привыкаете следить за тратами и понемногу откладывать, становится проще понять, куда уходят деньги и как использовать их для достижения долгосрочных целей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что во время распродаж "Черной пятницы" мошенники начнут охоту на покупателей из Латвии.