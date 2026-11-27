Налоговые льготы распространяются на личные взносы в третий пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, которые в совокупности не превышают 10% годового налогооблагаемого дохода и 4000 евро в год. При соблюдении всех условий максимальная сумма возврата может составить 1020 евро в год. При этом фактический размер возврата зависит от суммы уплаченного подоходного налога с населения.