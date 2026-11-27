Хотите вернуть 153 евро налогов? Начать можно с пенсионных накоплений по 50 евро в месяц
Подавая ежегодную декларацию о доходах, жители Латвии могут вернуть часть налогов не только за медицинские услуги и образование. Налоговые льготы предусмотрены и за взносы в третий пенсионный уровень, однако многие до сих пор не пользуются этой возможностью из-за распространенных заблуждений.
В SEB Life and Pension Baltic SE рассказали о трех наиболее распространенных мифах, связанных с возвратом налогов за взносы в третий пенсионный уровень и накопительное страхование жизни.
Миф первый. Возврат налогов выгоден только тем, кто откладывает большие суммы
Некоторые считают, что ради возврата налогов имеет смысл формировать накопления только в том случае, если есть возможность откладывать по несколько сотен евро в месяц. Однако вернуть часть уплаченного подоходного налога можно даже при сравнительно небольших взносах.
Например, если ежемесячно откладывать на пенсию 50 евро, за год можно накопить 600 евро и получить обратно до 153 евро в виде возврата налогов. При желании эти средства можно вновь направить в пенсионные накопления, не выделяя дополнительных денег из ежемесячного бюджета.
Как поясняет руководитель управления обслуживания частных клиентов SEB Life and Pension Baltic SE Зане Мартина, важнее не размер первоначальных взносов, а регулярность их внесения.
Миф второй. Получение налогового возврата требует много времени и документов
Многие жители по-прежнему полагают, что для возврата налогов необходимо собирать документы, хранить справки и заполнять сложные формы. Однако при подаче годовой декларации о доходах в Системе электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (СГД) информация о взносах в третий пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, как правило, уже внесена автоматически.
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Начиная с 1 марта, достаточно зайти в EDS, проверить указанные в декларации данные, указать банковский счет для получения возврата и подать декларацию. Самостоятельно искать и загружать дополнительные документы о таких взносах обычно не требуется.
Миф третий. Возврат налогов - лишь небольшая прибавка к бюджету
В долгосрочной перспективе даже сравнительно небольшие суммы налогового возврата могут существенно пополнить накопления.
Например, если человек ежегодно вносит в третий пенсионный уровень 1000 евро и получает обратно 255 евро, то за десять лет при сохранении действующих условий налогового возврата общая сумма возвращенных средств может достигнуть 2550 евро. Если вновь направлять эти деньги в накопления, можно увеличить вложенный капитал и потенциальный инвестиционный доход.
Кроме того, до 31 декабря 2026 года жители еще могут пополнить свои накопления и тем самым увеличить сумму налогового возврата, на которую смогут претендовать в 2027 году.
Сколько денег можно вернуть?
Налоговые льготы распространяются на личные взносы в третий пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, которые в совокупности не превышают 10% годового налогооблагаемого дохода и 4000 евро в год. При соблюдении всех условий максимальная сумма возврата может составить 1020 евро в год. При этом фактический размер возврата зависит от суммы уплаченного подоходного налога с населения.