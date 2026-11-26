В квартире слишком холодно: кому жаловаться и кто отвечает за отопление
Отопительный сезон в разгаре, но даже при работающих батареях в некоторых квартирах приходится ходить в теплой одежде и включать обогреватели. Разбираемся, какая температура должна быть в жилых помещениях в Латвии, кто отвечает за отопление и можно ли потребовать перерасчета коммунальных платежей.
Какая температура должна быть в квартире?
Как разъясняет Министерство экономики, латвийские нормативные акты не устанавливают единую минимальную и максимальную температуру, которую необходимо поддерживать во всех жилых домах в отопительный сезон. Температурный режим определяет управляющий домом в соответствии с предоставленными ему полномочиями или сообщество собственников квартир. При этом в латвийском строительном нормативе фигурирует показатель +18 градусов. Но речь идет о технических требованиях, которые необходимо учитывать при проектировании, а не об универсальной обязательной температуре для всех существующих квартир.
Кто отвечает за отопление?
Поставщик теплоэнергии отвечает за ее доставку до установленной границы ответственности между поставщиком и потребителем. За обслуживание внутренней отопительной системы здания, как правило, отвечает управляющий домом.
Согласно статье 6 Закона об управлении жилыми домами, обеспечение теплоснабжения, обследование, техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных коммуникаций входят в число обязательных мероприятий по управлению зданием.
Кроме того, пункт 17.12 правил Кабинета министров №907 предусматривает проведение внеочередного ремонта при выявлении повреждений отопительной системы в отопительный сезон.
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Причиной холода в квартире могут быть неправильные настройки теплоузла, воздушные пробки, разбалансировка отопительной системы, недостаточная теплоизоляция здания или неправильно установленные радиаторы.
Что делать, если в квартире холодно?
В первую очередь необходимо обратиться к управляющему домом. Если телефонные звонки не дают результата, следует направить письменное заявление.
В заявлении рекомендуется:
- указать фактическую температуру воздуха в квартире;
- сообщить, как долго сохраняется проблема;
- потребовать обследования отопительной системы;
- попросить провести замеры температуры и составить соответствующий акт;
- потребовать устранения выявленных недостатков.
Как поясняет юрист Ольга Лаува, управляющий обязан реагировать на жалобы собственников квартир, проводить проверки и составлять акты о замерах температуры. Если в одной квартире +12 градусов, а в другой +19, необходимо сбалансировать отопительную систему.
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Жители домов, обслуживаемых Rīgas namu pārvaldnieks, могут сообщить о проблемах с отоплением по телефону 80000610 или электронной почте rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, указав адрес дома, номер квартиры и контактный телефон.
Если управляющий не реагирует, жители столицы могут обратиться за консультацией в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы по телефону 1201 или электронной почте dmv@riga.lv.
Можно ли потребовать перерасчета платы за отопление?
Как рассказал LSM председатель правления Латвийской ассоциации управляющих и обслуживающих жилые дома Эрвин Страупе, при получении некачественной услуги собственник квартиры может обратиться в суд. Длительное сохранение низкой температуры способно привести к повышенной влажности, появлению плесени и ухудшению состояния недвижимости.
Однако холод в квартире не дает автоматического права на уменьшение счета за отопление. Для предъявления требований о перерасчете или возмещении убытков необходимо установить причину проблемы и обосновать ответственность соответствующей стороны.
Важно сохранять письменную переписку с управляющим, результаты замеров температуры, коммунальные счета и другие документы, подтверждающие наличие проблемы. Самовольно прекращать оплату отопления не рекомендуется, поскольку это может привести к образованию задолженности.