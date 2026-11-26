Как разъясняет Министерство экономики, латвийские нормативные акты не устанавливают единую минимальную и максимальную температуру, которую необходимо поддерживать во всех жилых домах в отопительный сезон. Температурный режим определяет управляющий домом в соответствии с предоставленными ему полномочиями или сообщество собственников квартир. При этом в латвийском строительном нормативе фигурирует показатель +18 градусов. Но речь идет о технических требованиях, которые необходимо учитывать при проектировании, а не об универсальной обязательной температуре для всех существующих квартир.