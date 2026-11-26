Нежная творожная запеканка с тыквой и апельсином - зимний десерт, который наполнит дом ароматом уюта
Когда за окном холодно и серо, особенно хочется приготовить что-нибудь теплое, ароматное и домашнее. Творожная запеканка с тыквой, апельсиновой цедрой и корицей получается нежной, слегка сладкой и удивительно красивой благодаря своему золотистому цвету.
Ингредиенты
Для формы диаметром около 20 см (6 порций):
- Творог - 500 г
- Тыква (очищенная) - 300 г
- Яйца - 3 шт.
- Сметана - 100 г
- Манная крупа - 3 ст. ложки
- Сахар - 60-80 г
- Апельсин - 1 шт. (понадобится цедра)
- Молотая корица - ½ ч. ложки
- Ванильный сахар - 1 ч. ложка
- Соль - щепотка
- Сливочное масло - для смазывания формы
Как приготовить
Подготовьте тыкву. Нарежьте очищенную тыкву небольшими кубиками и запеките в духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут, пока она не станет мягкой. Затем измельчите блендером до состояния однородного пюре и дайте немного остыть. Если пюре получилось слишком жидким, удалите лишнюю влагу.
Приготовьте творожную основу. В глубокой миске соедините творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Пробейте массу погружным блендером, чтобы она стала гладкой и кремообразной. Если предпочитаете более выраженную творожную текстуру, можно просто тщательно размять смесь вилкой.
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Добавьте ароматные ингредиенты. Вмешайте в творожную массу тыквенное пюре, манную крупу, корицу и мелко натертую апельсиновую цедру. Используйте только оранжевый слой кожуры, не затрагивая белую часть, которая может горчить.
Дайте массе немного постоять. Оставьте смесь на 15-20 минут, чтобы манная крупа успела набухнуть. Это поможет запеканке лучше держать форму и сделает ее текстуру более нежной.
Отправьте в духовку. Смажьте форму сливочным маслом, выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность. Выпекайте при температуре 175-180 градусов примерно 40-50 минут. Верх должен слегка подрумяниться, а середина - схватиться, оставаясь немного упругой.
Дайте запеканке остыть. Не спешите доставать ее из формы сразу после выпечки. Оставьте на 15-20 минут, чтобы десерт немного уплотнился. После этого нарежьте порционными кусочками.
Три маленьких секрета удачной запеканки
Первый секрет - не использовать слишком влажный творог. Если в нем много сыворотки, лучше предварительно откинуть его на сито. Иначе десерт может получиться чрезмерно мягким и плохо держать форму.
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Второй секрет - запекать тыкву, а не варить ее в воде. При запекании она сохраняет более насыщенный вкус и не впитывает лишнюю жидкость. Особенно хорошо для этого рецепта подходит мускатная тыква с ярко-оранжевой мякотью.
Третий секрет - не передерживать запеканку в духовке. Если готовить ее слишком долго, творожная масса может стать сухой. Лучше выключить духовку, когда края уже схватились, а середина при легком покачивании формы едва заметно подрагивает.