Второй секрет - запекать тыкву, а не варить ее в воде. При запекании она сохраняет более насыщенный вкус и не впитывает лишнюю жидкость. Особенно хорошо для этого рецепта подходит мускатная тыква с ярко-оранжевой мякотью.