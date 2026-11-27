"Каждый год мы слышим от посетителей одно и то же: хочется подарить что-то настоящее, что затронет душевные струны, западет в сердце, а не очередную невыразительную безделушку. Но люди боятся ошибиться. Именно поэтому в течение одиннадцати лет мы организуем фестиваль искусства и авторского творчества Baltic Art ArtLuja, помогающий облегчить выбор новогоднего подарка. Здесь можно поговорить с мастером, узнать историю создания вещи и понять, кому она на самом деле подойдет. В этом году свои работы там представят 80 художников, дизайнеров и мастеров", - говорит Наталья Шумляса, основатель международного фестиваля.