Как выбрать подарок, который не передарят: 5 советов перед Рождеством
В этом году рождественские подарки планируют покупать 93% жителей Латвии. Пять простых советов помогут выбрать подарок, который действительно порадует близкого человека, а не отправится в дальний ящик или к новому владельцу.
По данным опроса Norstat, проведенного в сентябре этого года, лишь 7% жителей Латвии не планируют покупать рождественские подарки, а каждый четвертый собирается поздравить семь и более человек. Чем длиннее список, тем выше риск приобрести очередной дежурный подарок, особенно если откладывать покупки до последних дней перед праздниками.
"Каждый год мы слышим от посетителей одно и то же: хочется подарить что-то настоящее, что затронет душевные струны, западет в сердце, а не очередную невыразительную безделушку. Но люди боятся ошибиться. Именно поэтому в течение одиннадцати лет мы организуем фестиваль искусства и авторского творчества Baltic Art ArtLuja, помогающий облегчить выбор новогоднего подарка. Здесь можно поговорить с мастером, узнать историю создания вещи и понять, кому она на самом деле подойдет. В этом году свои работы там представят 80 художников, дизайнеров и мастеров", - говорит Наталья Шумляса, основатель международного фестиваля.
Опираясь на собственный опыт и результаты социальных исследований, организаторы фестиваля подготовили пять советов, которые помогут не прогадать с выбором подарка.
1. Не бойтесь подарков со смыслом
Исследование Университета Карнеги-Меллон выявило интересный парадокс: люди хотели бы получать подарки, имеющие сентиментальную ценность, гораздо чаще, чем им их дарят.
Выбирая подарок, многие предпочитают не рисковать и покупают что-то практичное, опасаясь, что вещь, связанная с эмоциями или воспоминаниями, не понравится получателю. Однако зачастую люди были бы рады получить именно трогательный подарок, напоминающий о совместно пережитых событиях.
2. Подарите частичку себя
Обычно при выборе подарка мы ориентируемся на вкусы и интересы получателя. Однако психологические исследования показывают, что сильнее сближать людей могут подарки, которые отражают личность самого дарителя, его увлечения и предпочтения.
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"На фестивале часто видно, как человек сначала влюбляется в вещь сам, а потом понимает, кому ее подарит. Это лучший сценарий. Расскажите при вручении, почему выбрали именно это, и подарок станет вашей общей историей, а не просто покупкой", - отмечает Наталья Шумляса.
3. Выбирайте вещи ручной работы для самых близких
Согласно исследованиям, изделия ручной работы воспринимаются как вещи, в которые мастер вложил частичку своей любви. Особенно сильно этот эффект проявляется, когда подарок предназначен близкому человеку. Многие покупатели даже готовы заплатить за такое изделие до 17% больше.
4. Одна вещь вместо трех
Нередко к уже выбранному хорошему подарку хочется добавить что-нибудь небольшое: свечку, шоколадку или другую приятную мелочь. Однако, как выяснили исследователи, это может привести к обратному эффекту. Такое явление получило название "парадокс дарителя": получатель подсознательно усредняет ценность всех составляющих подарка, поэтому недорогое дополнение может снизить впечатление от основной вещи.
"Удивительно, но одна ценная вещь производит большее впечатление, чем та же вещь с довеском, - поясняет организатор фестиваля, - Поэтому наш совет - не отвлекайтесь от основного подарка".
5. Думайте не только о моменте распаковки
Даритель зачастую представляет себе эмоции человека в момент вручения подарка, тогда как для получателя гораздо важнее то, как он будет пользоваться этой вещью в дальнейшем. Оригинальная кружка, украшение или шарф могут одновременно быть и практичными, и эмоционально значимыми подарками.
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"Мы не верим, что подарок должен быть либо красивым, либо полезным. Большинство работ на фестивале - это вещи для жизни: из оригинальной керамической кружки будут пить кофе каждое утро, украшение будут носить годами. Именно поэтому их не передаривают", - говорит Наталья.
Фестиваль Baltic Art ArtLuja проходит в Риге с 2015 года. За 11 лет его площадь увеличилась с 90 до 700 квадратных метров, а число участников выросло с 15 до 80. Ранее мероприятие проводилось раз в два года, однако с 2026 года оно становится ежегодным. Посетителей фестиваля ждут авторские украшения, аксессуары, предметы искусства и интерьера, творческие мастер-классы и рождественские фотозоны.
Фестиваль пройдет 5 и 6 декабря в Bellevue Park Hotel по адресу: ул. Слокас, 1, Рига.