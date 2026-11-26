На вашем участке растет большое дерево: когда для его спиливания нужно разрешение и что изменится с 2027 года?
Даже если дерево растет на вашей собственной земле, в Латвии его не всегда можно спилить без разрешения. Особенно строгие требования действуют в городах и поселках, а за незаконную вырубку грозят штрафы. Однако с 1 января 2027 года правила станут проще, и у владельцев частных участков появится больше возможностей.
Какие деревья можно спилить без разрешения?
Согласно правилам Кабинета министров № 309, в городах и поселках Латвии разрешение самоуправления, как правило, не требуется для спиливания деревьев, диаметр ствола которых на уровне будущего пня составляет менее 20 сантиметров. Без разрешения обычно можно убирать и плодовые деревья, например яблони и сливы. Однако исключения не распространяются на особо охраняемые деревья.
Для крупных деревьев разрешение может потребоваться даже на частной территории. Значение имеют порода, размеры дерева и местоположение участка. Дополнительные ограничения действуют в парках, на особо охраняемых природных территориях и возле памятников культуры.
Что изменится с 1 января 2027 года?
С нового года правила вырубки деревьев за пределами леса станут мягче. Общий порог диаметра пня увеличится с 20 до 30 сантиметров. Это означает, что больше деревьев можно будет спиливать без предварительного согласования. Кроме того, появится отдельное исключение для участков, предназначенных для жилой застройки, кроме многоквартирных домов. В определенных случаях владельцы смогут спиливать обычные деревья без разрешения независимо от их размера.
Однако самоуправления смогут устанавливать дополнительные требования, а особо ценные и охраняемые деревья останутся под защитой. Поэтому перед началом работ необходимо уточнить местные правила.
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А если дерево засохло или угрожает дому?
Для засохших и опасных деревьев предусмотрен упрощенный порядок. Например, если дерево сильно наклонилось, у него повреждены корни или треснул ствол, его можно убрать без обычного разрешения самоуправления. Но сначала необходимо сфотографировать дерево минимум с трех разных точек и уведомить самоуправление. После спиливания пень следует сохранить не менее пяти рабочих дней, чтобы специалисты могли проверить обоснованность вырубки.
Для особо охраняемых деревьев такой упрощенный порядок не действует.
Какой штраф грозит за незаконную вырубку?
Самовольное спиливание дерева может привести к административной ответственности. Для физических лиц максимальный штраф за соответствующее нарушение составляет 700 евро, для юридических - 1400 евро. В некоторых случаях нарушителю также придется возместить ущерб, причиненный природе.
Если разрешение необходимо, за ним следует обращаться в самоуправление, на территории которого находится участок. Обычно решение принимается в течение десяти рабочих дней, а если нужны дополнительные заключения - до 20-ти. При этом важно учитывать, что с 15 апреля по 30 июня в городах и поселках действует сезонное ограничение на спиливание деревьев, требующих муниципального разрешения. Оно связано с охраной природы, в том числе птиц в период размножения.