Если разрешение необходимо, за ним следует обращаться в самоуправление, на территории которого находится участок. Обычно решение принимается в течение десяти рабочих дней, а если нужны дополнительные заключения - до 20-ти. При этом важно учитывать, что с 15 апреля по 30 июня в городах и поселках действует сезонное ограничение на спиливание деревьев, требующих муниципального разрешения. Оно связано с охраной природы, в том числе птиц в период размножения.